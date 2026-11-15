Маткапитал на второго ребенка может превысить 1,1 млн рублей к 2030 году

Материнский капитал к 2030 году может вырасти до 875,7 тыс. рублей на первого ребенка. Такой прогноз ТАСС озвучил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По его оценке, в 2027 году размер выплаты составит 778,5 тыс. рублей, в 2028-м – 809,6 тыс., в 2029-м – 842 тыс. рублей. К 2030 году сумма может увеличиться до 875 693,79 рубля.

Если в семье родится или будет усыновлен второй ребенок, материнский капитал к 2030 году может достичь 1,16 млн рублей, добавил Балынин.

Эксперт напомнил, что по действующему законодательству программа материнского капитала рассчитана до конца 2030 года.