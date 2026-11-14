«Рискнул абсолютно всем»: велопутешественник о пути из Казани в Шанхай

Четырехмесячное одиночное путешествие Александра Локалова едва не превратилось в борьбу за выживание. Ночевки в палатке в мороз, поломки и нехватка денег чередовались с неожиданными радостями – в виде, например, помощи незнакомцев. В интервью «Татар-информу» велотурист рассказал о самых трудных моментах, необычных встречах и планах на кругосветку.





«Хотел встретиться со своими страхами один на один»

Александр, позади более 9 тысяч километров. Какие впечатления от велопробега? Вы уже путешествовали на велосипеде до Стамбула вместе с вашим наставником – доцентом кафедры сервиса и туризма ПГУФКСиТ и блогером Валерием Сморчковым, а теперь отправились в одиночку. Насколько отличается такой опыт? И чего больше не хватало в дороге – компании или помощи напарника?

Могу с уверенностью сказать, что в этот раз я рискнул абсолютно всем. Еще в прошлом году я открыл некий ящик Пандоры, из которого начало вырываться мое настоящее естество. Предыдущее путешествие было невероятно тяжелым, но тогда я прошел через колоссальную личностную трансформацию.

Когда вернулся, уже понимал, что во мне что-то изменилось, что-то перемкнуло. Но, чтобы разобраться в этом до конца, нужно было подождать и решиться на новое путешествие, которое принципиально хотел совершить в одиночку.

Мне хотелось встретиться со своими страхами один на один, посмотреть им в лицо, увидеть, как я реагирую на разные ситуации, лучше понять себя и обрести внутреннюю опору.

Если сравнивать два путешествия, они отличаются кардинально. Причем не только маршрутами, но и самой своей сущностью.

Когда мы ехали с Валерием Юрьевичем, темп был значительно выше. Мы мало спали, приходилось проезжать чуть ли не вдвое больше, чем я преодолевал за день в этом году. Мы были ограничены по времени, у нас была конкретная дата, к которой необходимо было вернуться.

Конечно, когда путешествуешь вдвоем, происходит взаимодействие – неизбежно возникают и конфликтные ситуации, и моменты душевного подъема, когда вы мотивируете друг друга, поддерживаете. Причем это не поддержка по телефону – рядом находится человек, который проходит через те же испытания, что и ты. Это очень воодушевляет. А когда едешь один, ты вынужден искать этот ресурс внутри себя. Ты сам себе мотиватор, помощник и даже успокоительное.

Сильно отличались и организационные моменты. В прошлом году практически всю логистику брал на себя Валерий Юрьевич. В этот раз мы вместе продумывали маршрут, снаряжение, он помогал мне готовиться к поездке. И во время путешествия продолжал выручать – когда ломалось колесо или отлетала педаль, первым делом я звонил Юрьичу. Мы советовались, что делать дальше. Он мог найти какие-то точки на карте, подсказать, как удобнее добраться куда-либо с велосипедом. То есть в прошлом году он выполнял практически всю организационную работу, а теперь оказывал поддержку и консультировал.

Конечно, иногда не хватало напарника, который мог бы присмотреть за велосипедом, приготовить еду, пока я ставлю палатку, или взять на себя часть других забот. Но довольно быстро привыкаешь к обстановке и начинаешь чувствовать себя комфортно.

Я не могу сказать, какой формат мне нравится больше. В этом году у меня был более щадящий режим. Например, я отстал от графика примерно на месяц и мог себе это позволить.

В этом путешествии я ко многим вещам относился с определенным фатализмом. Мог где-то оставить велосипед и совершенно не переживать, что его украдут или что-то пропадет. Я на волю судьбы отдал распоряжение моим инвентарем: как должно случиться, так и случится.

Маршрут пролегал через несколько стран. Какая удивила больше всего и чем? Где было сложнее всего ехать, а где, наоборот, комфортнее?

Не считая России, мой маршрут проходил через три страны: Казахстан, Монголию и Китай.

В отношении Китая я могу сказать, что он меня поразил, Монголию я примерно такой себе и представлял. А вот Казахстан удивил тем, что, проезжая его, я совершенно не чувствовал себя в другой стране. Большую часть жизни я прожил в Казани, в Татарстане, поэтому вайб Казахстана был для меня очень родным. Особенно зацепило отношение людей к путникам в этой стране, взятое за догму гостеприимство – это очень сильно запало в душу.

Где было сложнее всего ехать? Опять же, выделил бы три страны – Казахстан, Россию и Монголию. Казахстан было очень тяжело проезжать из-за сильнейшего ветра. Если попадал под встречный ветер, двигаться становилось невероятно сложно. В Монголии ветер тоже доставлял немало проблем – если в него попасть, то это задачка со звездочкой.

Еще она была тяжелее в плане рельефа – это были не просто чередующиеся подъемы и спуски, а затяжные подъемы, по которым приходилось ехать по два-три часа. Они очень сильно выматывают, особенно когда навстречу дует ветер. К тому времени погода в Монголии уже приближалась к зимней. Я практически не помню дней, когда ехал при плюсовой температуре. Ночами морозы доходили до минус 8–10 градусов, а ночевал я преимущественно в палатке. Это был самый тяжелый участок.

Дополнительной сложностью стало отсутствие денег. Они у меня появились только тогда, когда я добрался до Улан-Батора. При этом населенные пункты в Монголии расположены далеко друг от друга. Но даже в таких условиях встречалось много людей, готовых помочь.

В Китае было значительно комфортнее. Там можно было найти какой-нибудь недостроенный ангар для ночлега или просто укрыться под большим козырьком от дождя. К тому же гостиницы достаточно бюджетные.

Если говорить о России, то главная сложность – дороги. Узкие обочины, огромный транспортный поток. В плане рельефа самым тяжелым участком стали Уральские горы, а по интенсивности движения – Транссибирская магистраль, весь участок от Новосибирска до Иркутска. Это был очень длинный и непростой отрезок.

Но если выбирать один самый тяжелый день за все путешествие, то он случился в Бурятии, когда я двигался в сторону границы с Монголией, к городу Кяхта.

Я не рассчитал маршрут и не учел, что впереди практически не будет населенных пунктов. Когда солнце село, я уже проехал 80 километров и понял, что впереди еще около ста километров совершенно безлюдной дороги. Мороз, подъемы, спуски, ужасное дорожное покрытие – в тот день сошлось все.

К счастью, меня очень выручили местные жители, буряты, которые помогли найти место для ночлега.

«Меня встречали целым кортежем, незнакомцы предлагали помощь»

За время путешествия у вас наверняка произошло немало приключений. Расскажите о самом необычном или неожиданном случае в дороге.

Таких случаев было очень много. Но первой в голову приходит история, которая произошла со мной в Мензелинске. Это была очень необычная встреча: я выходил из отеля и увидел человека, который пытался разобраться с телефоном. Он подошел ко мне и попросил помочь с банковским приложением. Я показал, куда нужно нажать, и у него получилось зайти в банк. Он обрадовался и говорит: «О, ничего себе! Деньги есть!» Даже вслух назвал сумму, которая лежала у него на счете.

Я говорю: «У меня, в принципе, примерно столько же». Разговорились, спрашиваю, откуда он. А он совершенно спокойно отвечает: «Я только из тюрьмы вышел. Сидел за убийство». Признаться, я немного напрягся.

Но он вдруг спросил, далеко ли мне еще ехать, и предложил добавить денег в дорогу. Представляете? Человек сам оказался в непростых жизненных обстоятельствах, но при этом был готов поделиться, помочь совершенно незнакомому человеку. Я, конечно, отказался. Сказал, что ему самому эти деньги нужны.

В своем канале вы часто рассказываете о людях, которые помогают вам совершенно бескорыстно. Какая из таких встреч запомнилась больше всего?

Мне очень сложно выделить кого-то одного – у меня есть миллиард таких примеров, и я просто боюсь кого-то не упомянуть. Сколько раз останавливались дальнобойщики, обычные водители, предлагали горячий чай, еду, помощь, приглашали отдохнуть! Каждая такая история по-своему дорога.

Например, с одним дальнобойщиком из Агаповки (село в Челябинской области, – прим. Т-и) мы за путешествие совершенно случайно пересеклись три раза. Наши маршруты трижды совпали, хотя мы об этом никак не договаривались!

Еще одна удивительная история – во время поездки выяснилось, что в Шанхай одновременно направляются сразу три велопутешественника: я – из Казани, Маша Ос – из Санкт-Петербурга и Александр – из Москвы. Причем никто из нас не договаривался об этом заранее, каждый планировал свое путешествие самостоятельно.

С Машей мы познакомились еще во время подготовки к поездке. Она добралась до Красноярска раньше меня, там встретилась с Александром, и дальше они поехали вместе. А я с ним пока лично даже не знаком.

Когда Маша с Сашей были в Красноярске, они остановились у местной жительницы Ольги и ее семьи в поселке Толстихино. Позже туда пригласили и меня – провести встречу с детьми. Я не успевал добраться до Толстихино вовремя, поэтому они встретили меня и отвезли туда. Благодаря им встреча с детьми состоялась, а после нее я еще остался у них в деревне. Это очень теплая история для меня.

А еще очень запоминающаяся встреча произошла перед границей с Казахстаном, в поселке Измайловский (Челябинской области, – прим. Т-и). К тому времени мои публикации уже начали расходиться, появились люди, которые следили за путешествием. И вдруг мне пишет подписчик, спрашивает, ем ли я сало. Я ответил, что, конечно, ем, но специально ничего готовить не нужно.

Когда я приехал в Измайловский, меня встретил целый кортеж! Уазик, мотоциклы, велосипеды, много ребят, которые следили за моей поездкой. Мы вместе поехали купаться, устроили шашлыки, прекрасно провели время. Там же мне подарили нож, который потом сопровождал меня на протяжении всего путешествия и неоднократно выручал. За эту встречу я особенно благодарен Данилу, его семье и друзьям.

«Самым сложным было не опустить руки»

Что оказалось самым сложным за эти четыре месяца? Были ли моменты, когда хотелось все бросить?

Безусловно, такие моменты были. И начали они наступать тогда, когда все становилось хуже и хуже. Когда погода начала играть против меня и жизнь во многих моментах, так скажем, сменилась на выживание.

Опыт и знания спортивного психолога помогали справляться с этими трудностями?

Да, я активно применял инструменты спортивной психологии. В каждый конкретный момент нужен был свой инструмент. При этом я бы отметил, что справляться с трудностями очень сильно помогали моя внутренняя жизненная философия и жизненный опыт, в том числе опыт общения с людьми.

Именно во время путешествия я уже не просто начал задумываться, а стал планировать работу в спортивной психологии немного в другом формате – не просто проведение консультаций в том виде, к которому многие привыкли, а более глубокое сопровождение человека, формирование той самой внутренней философии, внутренней опоры, которая гораздо фундаментальнее инструментов, помогающих сиюминутно.

А самым сложным за эти четыре месяца было действительно не опустить руки. Когда вроде бы никакого профита нет, ты ехал с мыслью более-менее отдохнуть в путешествии, а отдохнуть вообще не получается: все время монтируешь, все время что-то делаешь. И когда от этого не видишь никакого результата, становится тяжело.

Приходилось сразу напоминать себе, что цели, которые я преследую, намного более емкие, намного более важные. И, во-вторых, нужно просто продолжать бить в одну точку.

Перед стартом вы ставили перед собой несколько целей: проверить собственные возможности, популяризировать спортивную психологию, проводить музыкально-поэтические встречи. Что из задуманного удалось реализовать?

Если откровенно, удалось не так много, как хотелось бы. Перед поездкой я действительно анонсировал множество направлений с «легкой руки».

В Татарстане с организацией было проще, поскольку я сотрудничал с «Движением первых» и проводил лекции по республике. Но за ее пределами все оказалось сложнее – началось отставание от графика, которое ментально давило. Нужно было постоянно двигаться дальше, а потом еще и ухудшилась погода. Постепенно на дополнительные мероприятия просто перестало хватать сил, энергии и времени.

Поэтические встречи, к сожалению, не нашли достаточного отклика у целевой аудитории. Консультации по спортивной психологии тоже оказались достаточно трудозатратными – к этому направлению я начал возвращаться уже ближе к финишу. Сейчас собираю базу людей, с которыми смогу поработать после возвращения.

С музыкой было еще сложнее. Когда появлялись силы и желание что-то записать, не всегда было необходимое оборудование. Потом начал подводить телефон, а затем я оказался в суровых погодных условиях. Так что гитару даже нечасто удавалось доставать. Я понял, что объять необъятное тяжело. Сколько бы времени у тебя ни было в запасе, надо всегда концентрироваться на чем-то одном, выбирать конкретное направление для путешествия – тогда и будет энергия это реализовать.

Но одну песню я все-таки записал прямо в дороге. Это была моя давняя задумка, и совсем скоро песня выйдет. Так что с творческой миссией я хоть немного, но справился.

Лекции по спортивной психологии за пределами Татарстана все-таки состоялись. Я выступал в том самом селе Толстихино Красноярского края, встречался с психологами в Красноярском медицинском университете. А в Улан-Баторе при содействии Академии молодежной дипломатии удалось организовать встречу с детьми в образовательном учреждении, связанном с Плехановским университетом. Там мы тоже говорили о спортивной психологии.

Главным же результатом стало создание видеоконтента. Изначально я вообще не планировал делать на этом такой акцент. Просто подумал: может быть, кому-то будет интересно следить за поездкой. Это не было главной целью. Но постепенно начала появляться аудитория, люди стали смотреть, писать, ждать новых публикаций. И я почувствовал ответственность перед ними. В итоге именно на съемку и монтаж роликов уходила значительная часть сил.

Судя по вашим публикациям, Китай произвел на вас большое впечатление: развитая велоинфраструктура, необычная культура, отзывчивые люди. А что удивило вас в этой стране больше всего? Совпал ли реальный Китай с тем, каким вы его представляли до поездки?

– Китай абсолютно не совпал с тем представлением, которое у меня о нем сложилось. Получилась достаточно интересная, совершенно противоположная картинка.

С одной стороны, я думал, что в Китае будет много исторических центров, памятников архитектуры, каких-то старинных зданий, встроенных в городскую среду. Что, проезжая по городу, я то и дело буду встречать интересные достопримечательности. Оказалось, что нет.

Китай очень плотно застроен, и здесь действительно нужно заранее планировать маршрут по конкретным историческим местам. Они могут находиться абсолютно в любой точке или вообще вокруг города. У нас в России, например, по какой бы улице в каком-нибудь городе ты ни поехал, все равно можешь столкнуться с интересными архитектурными решениями прошлых эпох.

В Китае интересных решений современной эпохи достаточно: небоскребы, разные дома, причудливые, европеизированные формы. Но того самого киношного Китая, который мы привыкли видеть в фильмах, я не встретил. Хотя понимаю, что такие локации есть, просто они находятся в других местах, в том числе южнее. А здесь капитально правит прогресс.

Еще меня очень сильно удивило, что совершенно не чувствуется, что в Китае живет больше миллиарда человек. При этом сама местность застроена таким образом, что я порой даже не чувствую, как выезжаю из одного города и попадаю в другой. Как будто плавно перетекаю из города в город, без каких-то особых разделений. Словно это один огромный город. Это очень непривычно, особенно после России и Монголии, где между населенными пунктами большие расстояния, просторы, ширь.

Кстати, с просторами здесь тоже проблема. На меня вся эта плотная застройка очень сильно давит. Мне хочется, чтобы было попросторнее, хочется пейзажей. Но здесь я их крайне мало получал. Хотя, опять же, возможно, просто ехал не в те места.

С точки зрения менталитета Китай тоже поразил. У нас ведь очень много стереотипов о китайцах. Может быть, мы о них вслух и не говорим, но они все равно сидят у нас в голове. А на самом деле это абсолютно такие же обычные люди, как и мы. Я вообще не увидел различий в менталитете – по крайней мере, общаясь с ними на ломаном языке жестов.

Если посмотреть на их повседневную жизнь, все то же самое. Люди воспитывают детей, занимаются спортом, кто-то пытается заработать, кто-то – просто выжить. Все абсолютно везде одинаково.

«Кругосветка сидит в голове»

Вы почти достигли цели, к которой двигались четыре месяца. А что дальше? Чем планируете заниматься после возвращения домой?

В первую очередь хочу исправить ошибки, которые совершил после прошлогоднего путешествия.

Когда я вернулся из поездки в Стамбул, у меня произошел необыкновенный эмоциональный спад. Я понимал, что приобрел что-то очень масштабное, но одновременно словно чего-то лишился. Возможно, самой возможности продолжать жить в таком ритме, двигаться дальше, открывать новое.

Я вернулся на работу, снова погрузился в привычную рутину. И она меня максимально обесточила. Сейчас я не хочу повторять эту ошибку. Планирую заниматься именно теми направлениями, с которыми ассоциируется мое путешествие. Популяризировать велотуризм, объединять вокруг себя единомышленников, людей, которые любят путешествия, готовы помогать друг другу и открыты миру.

Хочу гораздо плотнее заниматься спортивной психологией. Раньше я уделял ей время от случая к случаю, насколько позволяла основная работа. Теперь хочу посвятить этому себя полностью. И, разумеется, продолжать заниматься творчеством. У меня есть планы записать и выпустить большое количество песен.

Еще у меня есть давняя задумка – написать полноценную книгу об этом путешествии. И это уже не просто слова. Я действительно собираюсь это сделать.

Если говорить о ближайших планах, то после прилета в Москву я сразу отправлюсь во Владимир. Там живут мои родители, там же останется и мой велосипед. Хочу провести какое-то время с семьей. Затем поеду в Нижний Новгород к своим лучшим друзьям, очень хочу с ними увидеться. И уже после этого вернусь в Казань примерно на неделю или две.

А дальше буду думать о смене города. Мне хочется развиваться всесторонне, искать новые возможности. Я также открыт к предложениям о проведении лекций, встреч, различных мероприятий, готов выступать в качестве ведущего или модератора. Хочу заниматься всем этим более конструктивно, планомерно и серьезно.

Ваш товарищ ВелоВалера уже не раз говорил, что вам пора отправляться в кругосветное путешествие вместо него. А вы сами готовы к такому приключению? Есть ли уже конкретные планы на кругосветку?

– Скажу честно, мысли продолжить путешествие и превратить его в кругосветку посещали меня неоднократно.

Они начали появляться еще в Казахстане и сопровождали меня примерно до Байкала. Я, конечно, тот еще романтик. И мне действительно было бы очень интересно продолжить путь, не останавливаться, ехать дальше. Но у меня остается достаточно много привязок к России, вопросов и дел, которые необходимо решить.

Поэтому, скрепя сердце, я все-таки решил не продолжать путешествие, не ехать дальше в Индонезию и пока не превращать эту поездку в кругосветную. К тому же к такому путешествию нужно гораздо основательнее готовиться. С самого начала ставить перед собой конкретную цель, объявлять, что отправляешься именно в кругосветку, и выстраивать под нее всю подготовку.

Но то, что кругосветное путешествие прочно сидит у меня в голове, – это сто процентов. Думаю, если однажды я решусь, это будет что-то действительно грандиозное. К такому приключению необходимо подготовиться максимально серьезно.

Потому что романтика романтикой, но холодный расчет – это, наверное, единственное, что позволяет нам достигать действительно больших, заранее запланированных результатов.

Фотографии предоставлены Александром Локаловым