В Татарстане утвердили описание границ Салиховской горы

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В Татарстане утвердили графическое описание местоположения границ памятника природы регионального значения «Салиховская гора». Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Госкомитету РТ по биоресурсам поручено направить в филиал Роскадастра – Центр геодезии, картографии и кадастра по Приволжскому федеральному округу документы для внесения сведений о границах памятника природы в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Памятник природы регионального значения «Салиховская гора» находится на территории Новозареченского сельского поселения Бавлинского района РТ, неподалеку от границы с Салиховским сельским поселением. Его площадь составляет 304 080 +/-9650 кв. метров (30–31 гектар).

Салиховская гора получила название от села Салихово, в 4 километрах к северо-востоку от которого она находится. Объект представляет собой сложенную известковыми породами гряду холмов протяженностью 3 километра, вытянувшуюся вдоль левого берега пересыхающей летом речки Кунны – притока реки Кандыз.

Научное значение Салиховской горы определяется высокой концентрацией редких видов растений и животных на сравнительно малой площади. Она была признана памятником природы регионального значения постановлением Совета министров Татарской АССР от 24 апреля 1989 года №167.

Склоны покрыты флорой, характерной для каменистой, кустарниковой и луговой степи. В общей сложности здесь произрастают более 225 видов сосудистых растений, из которых 72 включены в Красную книгу РТ. Это катран татарский, копеечник крупноцветковый, эфедра двухколосковая, астра альпийская и другие. Вайда ребристая вообще встречается на территории Татарстана только в этой местности.

К тому же здесь обитают редкие виды бабочек. Речь идет о таких чешуекрылых, как бархатница автоноя, аретуза, ферула, бризеида, а также включенные в Красную книгу РТ пестроглазка галатея и дриада. Кроме того, в лесополосе под горой в значительных количествах встречается еще одна бабочка – медведица-госпожа.