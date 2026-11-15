Starship впервые удалось поймать манипуляторами Mechazilla при приземлении

Космический корабль корпорации SpaceX, Starship, впервые удалось поймать манипуляторами башни обслуживания при приземлении на стартовой площадке. Компания транслировала испытательный полет в прямом эфире.

Starship был захвачен манипуляторами в 16.16 14 ноября по восточному стандартному времени (00.16 15 ноября по Москве). Поймавший его комплекс с механизированной рукой носит название Mechazilla.

Корабль стартовал с базы Starbase в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 17.45 13 ноября (1.45 14-го числа по Москве). Таким образом, полет продлился чуть более 22 часов. В ходе него на орбиту были выведены 26 спутников Starlink.

В космос Starship вывела сверхтяжелая ракета-носитель Super Heavy V3. При этом SpaceX отказалась от посадки ускорителя Super Heavy с помощью системы подхвата.

Дело в том, что отделение от корабля прошло штатно, однако система навигации и управления (GNC) обнаружила отклонение ускорителя от заданной траектории. Поэтому было принято решение прервать операцию захвата и перенаправить его для посадки на воду. В итоге Super Heavy приводнился в Мексиканском заливе.

Ранее, в ходе 14-го испытания, состоявшегося 28 сентября, SpaceX впервые вывела Starship на орбиту Земли.