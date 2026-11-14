Гатиятулин о проигрыше «Автомобилисту»: Соперник превзошел нас в реализации

Анвар Гатиятулин

Фото: ak-bars.ru

Наставник казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал проигрыш екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:5 в последней встрече выездной серии. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Специалист констатировал, что за исключением начального (до первого гола) и заключительного (после предпоследней шайбы) отрезков уральцы играли более активно и показали хорошую реализацию. «У нас были проблемы при выходе из-под давления, не зацепились своими моментами в зоне атаки», – пояснил он.

Главный тренер казанцев при этом опроверг ряд предположений, выдвинутых представителями СМИ. Так, он не подтвердил гипотезу, что его подопечные пытались пытались эмоционально зацепить игроков соперника, особенно нападающего Романа Горбунова (который также выступает за белорусскую сборную).

«Я такого не заметил. Играли по своему плану, пытались навязать сопернику свой хоккей. Это чисто игровые моменты, не получилось навязать свою игру», – подчеркнул Гатиятулин.

Не согласился наставник татарстанцев и с тем, что на команду могли эмоционально повлиять шайбы, заброшенные в ворота «Ак Барса» бывшими игроками клуба Александром Барабановым и Ильей Карпухиным (оба отметились дублями).

«Я понимаю, о чем вы говорите. Наверное, это больше сюжет для болельщиков и медиа. Мы решаем только игровые, командные задачи», – акцентировал он, добавив, что представители «Ак Барса» стараются смотреть на соперника в целом, на его командные действия. .

Гатиятулин также добавил, что пробиваться на пятак у его подопечных получалось, но «немного <...> не хватило концентрации в борьбе за нейтральные шайбы, можно было сыграть четче». «Тогда, возможно, получилось бы эти моменты реализовать», – уточнил он.

Специалист также повторил свой тезис о том, что у игроков «Ак Барса» «были проблемы при выходе из зоны». «У нас уже был такой момент, когда тяжело выходили из-под давления, но много над этим работали и вроде эту проблему убрали. Сегодня она снова обострилась. Не скажу, что уступили в единоборствах, соперник превзошел нас в реализации», – подытожил Анвар Гатиятулин.