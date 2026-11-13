Город глазами ветеранов СВО: как в Казани начался всероссийский «Путь с героем»

В Казани стартовал проект «Путь с героем»: участники СВО проводят экскурсии по городу для молодежи из разных учебных заведений. Как проект поможет ветеранам вернуться к мирной жизни, почему важно делиться своим опытом с молодежью и что об этой инициативе думают сами участники СВО – в нашем материале.





Сегодня в Казани в Доме Правительства РТ дали старт всероссийскому проекту «Путь с героем»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Героями не рождаются, а становятся»

Сегодня в Казани в Доме Правительства РТ дали старт всероссийскому проекту «Путь с героем», который реализуют Государственный фонд «Защитники Отечества» и ВЭБ.РФ при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Минпромторга России. На презентации собрались ветераны СВО, а также будущие слушатели экскурсий: кадеты, школьники и молодые активисты.

«Отрадно именно то, что в нашей республике дан старт проекту «Путь с героем». Благодаря тому, что молодые люди могут пройти разные туристические маршруты вместе с ветеранами СВО, они могут увидеть, что героями не рождаются, а становятся. Главная ценность этой акции – живая связь поколений. Убежден, у проекта «Путь с героем» большое будущее, и его поддержат все регионы нашей страны», – отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В ходе специальной военной операции тысячи татарстанцев отстаивают свободу и независимость нашей страны, ежедневно проявляя стойкость, мужество и отвагу. Участники СВО – настоящие герои, добавил он.

Рустам Минниханов: «Главная ценность этой акции – живая связь поколений. Убежден, у проекта «Путь с героем» большое будущее, и его поддержат все регионы нашей страны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша цель – социализация каждого ветерана»

Суть проекта состоит в том, что участники специальной военной операции вместе с профессиональными экскурсоводами проходят по маршрутам и рассказывают о том, что их связывает с разными локациями Казани.

Для ветеранов и их близких участие в проекте открывает возможность попробовать себя в роли экскурсоводов и сделать первые шаги к новой профессии. Для молодежи это возможность узнать историю родного края через общение с людьми, чьи судьбы связаны с современными событиями. Еще одна задача проекта – развитие городской туристической инфраструктуры: участники дополняют интерактивные карты фотографиями, отзывами и актуальной информацией о достопримечательностях.

«Наша основная задача сейчас – социализация каждого ветерана. Мы готовы предложить сейчас различные направления для самореализации. Нам показался очень интересным проект, который позволяет попробовать себя в качестве экскурсовода. Планируем сделать разные маршруты, в том числе в музеях, где участник специальной военной операции или его близкие могут провести экскурсию, рассказать о своем крае, достопримечательностях, истории, пропустив это через свои личные переживания, историю своего пути, наполнив это чувствами, эмоцией, что придаст рассказу особую глубину», – отметила статс-секретарь, замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

У Минобороны России огромное количество запросов от участников СВО по получению новых профессий и специальностей, а также по трудоустройству. И новый проект стал одним из ответов.

«Когда о городе рассказывают ветераны СВО, это находит отклик в каждом подростке»

Казань стала первым городом проекта «Путь с героем». Далее его планируют распространить на всю страну. Следующая точка – Якутск.

«Новый проект будет решать несколько задач. Первая – получение нового навыка или даже профессии для ветеранов специальной военной операции. Вторая – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы сегодня увидели, что в проекте принимают участие у нас и школьники. Мы уверены, что, когда о своем городе и своей истории рассказывают ветераны СВО, это стопроцентно запоминается и находит отражение в сердце каждого ребенка и подростка», – добавила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Кроме того, такой подход к экскурсиям позволит туристам взглянуть на город по-новому. Ведь в программе не только уже известные достопримечательности, но и личные истории ветеранов.

В будущем ветераны СВО будут вести экскурсии и по промышленным предприятиям

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева рассказала, что «Путь с Героем» вошел в число 300 лучших идей форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

«Мы уверены, что этот проект будет шагать по стране, другие регионы будут присоединяться к нему. Ветераны специальной военной операции в рамках проекта могут поделиться своими историями, опытом, рассказать про историю республики, про те места, где они жили и учились. Это важный момент патриотического воспитания, участия в жизни и развитии своего родного края», – отметила она.

Проект не ограничится только экскурсиями по городу, их будут подключать и к другим направлениям туризма, в том числе промышленному.

«Рассказы наших ветеранов про то, что сегодня может представить российская промышленность, на наш взгляд, очень сильно бы укрепили взаимосвязь потребителей, покупателей российской продукции с производителями», – уверена замминистра промышленности Российской Федерации Екатерина Приезжева.

В этом смысле Татарстан – очень показательный регион. Ведь здесь работает большое количество крупных предприятий, которые вызывают серьезный интерес у туристов.

Анвар Мухаметзянов: «Патриотизм – это не то, что передается по наследству, здесь важна работа. Для республики новый проект станет большим камнем фундамента патриотического воспитания молодых людей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Проект – большой блок патриотического воспитания молодежи»

Проект «Путь с героем» позволит ветеранам специальной военной операции внести еще больший вклад в патриотическое воспитание молодежи Татарстана.

«Патриотизм – это не то, что передается по наследству, здесь важна работа. Для республики новый проект станет большим камнем фундамента патриотического воспитания молодых людей. Мы готовы рассказать им, что нас связывает с историей Казани и Татарстана. Они смогут впитать в себя историю одного края, которую нужно знать», – подчеркнул ветеран СВО, финалист кадровой программы «Батырлар. Герои Татарстана» Анвар Мухаметзянов.

Для самих участников спецоперации проект стал замечательной возможностью получить новые навыки и даже профессию. Кто-нибудь из участников точно свяжет с этим свою дальнейшую судьбу, уверен он.

Кирилл Дмитриев: «Мы возвращаемся к гражданской жизни. Нам важно как можно быстрее привыкнуть к новым ритмам жизни и стать частью общества» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ветераны вместе с молодежью споют песню «Туган як»

Проект «Путь с героем» станет важным как для самих ветеранов, так и для тех, кто станет слушателем экскурсий.

«Мы возвращаемся к гражданской жизни. Нам важно как можно быстрее привыкнуть к новым ритмам жизни и стать частью общества. Многие ветераны переживают по этому поводу», – рассказал «Татар-информу» ветеран СВО, член общественной организации «Туган» Кирилл Дмитриев.

При этом он не готовил заранее речь. По словам собеседника агентства, в беседах с молодежью всегда все складывается спонтанно. Однако Дмитриев готов поделиться своим опытом и знаниями.

«Я делаю ставку на импровизацию. Но я знаю, что на одной из локаций мы вместе споем песню «Туган як», – заключил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Три маршрута по Казани

Далее более 100 участников проекта отправились на экскурсии по трем тематическим маршрутам, которые связали исторические, культурные и архитектурные достопримечательности Казани. Вместе с профессиональными экскурсоводами молодежь сопровождали ветераны СВО и мать погибшего участника спецоперации. Они делились личными историями, говорили о жизненном выборе, ответственности, мужестве и взаимовыручке.

Студенты Казанского национального исследовательского технологического университета побывали в Ленинском саду и парке «Черное озеро», а в Институте химии КФУ узнали об истории Казанской химической школы.

Суворовцы прошли по историческому центру города, посетили Александровский пассаж и Геологический музей КФУ. Ученики многопрофильного лицея «Перспектива», построенного при поддержке компании «ПроШкола» (Группа ВЭБ.РФ), увидели Казанский Богородицкий монастырь и Дворец земледельцев.

Все три группы завершили экскурсии на площади Первого Мая, где возложили цветы к памятнику поэту-герою Мусе Джалилю.