В РТ стартовало голосование по приоритетам работы шести министерств на 2027 год

На Портале госуслуг Республики Татарстан началось онлайн-голосование по определению приоритетных направлений работы шести республиканских министерств на 2027 год. Жители региона могут не только отдать голос за цели и задачи, сформулированные экспертами, но и предложить собственные варианты, сообщает Общественная палата Республики Татарстан.

Свои приоритеты на открытое обсуждение вынесли министерства здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и социальной защиты, спорта и по делам молодежи. Предложенные инициативы касаются повышения качества медицинской помощи и социальной поддержки граждан, развития системы образования и культурного досуга, укрепления семейных ценностей, поддержки участников СВО, развития массового спорта и молодежной политики.

По результатам голосования для каждого из шести министерств определят от пяти до семи приоритетных задач. Публичное формирование целей позволяет гражданам и общественным организациям напрямую участвовать в управленческом процессе, влиять на выработку приоритетов и оценку их результативности.

Голосование доступно в разделе «Опросы жителей» Портала госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ» до 11 декабря 2026 года. С подробной информацией о проекте и полным перечнем целей и задач можно ознакомиться на сайте.