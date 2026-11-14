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Происшествия 14 ноября 2026 13:47

Житель Забайкалья попросил закурить у медведя, перепутав его с человеком

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Мужчина из Забайкалья попросил у медведя закурить, приняв его за человека, сообщает РИА Новости.

«Сквозь тучи гнуса увидел: впереди вроде невысокий мужик с рюкзаком не спеша идет, чуть покряхтывая. Отец догнал его и попросил закурить, хлопнув по рюкзаку. Но вместо ткани ощутил под рукой шерсть. Оба заорали: медведь тоже громко голос подал», – рассказал сын жителя Забайкалья.

Мужчина бросился за ружьем, однако, когда пришел обратно с друзьями, животного уже не оказалось – на земле валялся лишь разорванный рюкзак и «следы» от непереваренных орехов.

#медведь #забайкальский край
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