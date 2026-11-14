В Роскачестве дали советы по планированию расходов перед Новым годом

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Перед новогодними праздниками следует заранее рассчитать бюджет с учетом обязательных платежей, чтобы избежать избыточных расходов на подарки, поездки и покупки во время распродаж. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

По ее словам, увеличение расходов в конце года связано не только с крупными покупками, но и с накоплением множества небольших платежей. Поэтому эксперт рекомендует сначала вычесть из дохода затраты на жилье, коммунальные услуги, продукты и погашение действующих кредитов, а оставшуюся сумму распределить на праздничные нужды.

Вяльшина отметила, что рассрочка и кредитная карта с льготным периодом могут помочь распределить расходы, если своевременно погашать задолженность.

«Сравните цену товара в рассрочку и при единовременной оплате – иногда “нулевая” ставка уже заложена в стоимость. В случае с кредитной картой важно учитывать дату окончания льготного периода, после которой проценты, как правило, начисляются по более высокой ставке», – добавила эксперт.

При этом небольшие подарки специалист посоветовала оплачивать из собственных накоплений, а не за счет заемных средств.

Также Вяльшина рекомендовала следить за общей долговой нагрузкой: платежи по всем обязательствам не должны превышать примерно трети ежемесячного дохода.

«Всегда оценивайте финансовые возможности и, при необходимости, обращайтесь к финансовым специалистам и в банк. Избегайте любые быстрые займы для покрытия расходов», – подчеркнула она.