Представители Татарстана приняли участие в форуме «Единой России» в Москве

В Москве прошел форум местных отделений партии «Единая Россия», на котором обсудили развитие коммуникации с жителями, цифровых сервисов и реализацию Народной программы. Татарстан на мероприятии представили секретарь Высокогорского местного отделения партии, глава района Равиль Хисамутдинов и секретарь Рыбно-Слободского местного отделения, глава района Радик Ислямов, сообщает пресс-служба партии.

Участники форума представили Председателю партии Дмитрию Медведеву предложения по совершенствованию работы местных и первичных отделений. В частности, речь шла о создании Федерального совета местных отделений, расширении возможностей партийного чат-бота в мессенджере «Макс», а также разработке помощника на основе искусственного интеллекта для местного партийного актива. Дмитрий Медведев поддержал эти инициативы.

Открывая форум, Председатель партии подчеркнул значение местных отделений как основного связующего звена между жителями и партийными структурами. Он также поблагодарил их представителей за вклад в результаты партии на выборах в Госдуму.

«Впереди у всех нас – большая работа по реализации Народной программы. Я неоднократно об этом говорю: мы принимаем Народную программу не ради того, чтобы победить на выборах, хотя, конечно, цель любой партии – достигнуть политического результата, а для того, чтобы ее исполнить. Потому что если к программе относиться, как к предвыборному листку, то в следующий раз такая политическая сила никаких шансов не имеет», – заявил Дмитрий Медведев.

Он также призвал местные отделения привлекать новых сторонников и экспертов, а также добиваться реализации региональных и муниципальных проектов.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев назвал Народную программу основой партийной работы. По его словам, документ позволяет конкретизировать задачи для каждого региона и муниципалитета, в том числе по строительству социальных объектов, ремонту дорог и газификации.

Отдельно он остановился на поддержке участников специальной военной операции, избранных депутатами разных уровней. Якушев подчеркнул необходимость наставничества и сопровождения их работы в представительных органах власти.

Равиль Хисамутдинов отметил, что в Высокогорском районе Народная программа воплощается в строительстве школ и детских садов, ремонте больницы и фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройстве дворов и развитии инфраструктуры.

«Наше местное отделение занимает лидирующие позиции среди 45 местных отделений Татарстана, и это заслуга всей команды», – отметил секретарь Высокогорского местного отделения партии.

Радик Ислямов рассказал о реализации партийных проектов в Рыбно-Слободском районе. По его словам, в рамках Народной программы здесь обновили дворы и скверы, построили новые фельдшерско-акушерские пункты, отремонтировали школы и больницы. В подготовке программы участвовали жители, направившие более 600 предложений.

Он также сообщил, что с 2022 года жители, волонтеры и партийный актив района отправили в зону СВО 52 гуманитарных конвоя общим объемом более 1,36 тыс. тонн грузов на сумму 138 млн рублей. Для семей военнослужащих создан штаб, который обработал более 850 обращений и предоставил свыше 12,5 млн рублей адресной помощи.

Напомним, 2026 год в «Единой России» объявлен Годом местных отделений. Они координируют работу первичных отделений и муниципальных депутатов, а также взаимодействуют с федеральным центром.