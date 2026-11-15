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Общество 15 ноября 2026 08:49

Минпросвещения рекомендовало провести зимние каникулы с 31 декабря по 10 января

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Минпросвещения рекомендовало провести зимние каникулы с 31 декабря по 10 января
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Минпросвещения России рекомендовало школам провести зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

При составлении учебного графика школы могут воспользоваться рекомендациями министерства или разработать собственное расписание. При этом образовательные организации должны учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что зимние каникулы традиционно совпадают с новогодними праздниками. По его словам, это время школьникам важно провести с семьей, отдохнуть и восстановить силы перед продолжением учебы.

Осенние каникулы в этом учебном году проходили с 26 октября по 3 ноября.

#Зимние каникулы #Каникулы
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