Минпросвещения рекомендовало провести зимние каникулы с 31 декабря по 10 января

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Минпросвещения России рекомендовало школам провести зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

При составлении учебного графика школы могут воспользоваться рекомендациями министерства или разработать собственное расписание. При этом образовательные организации должны учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что зимние каникулы традиционно совпадают с новогодними праздниками. По его словам, это время школьникам важно провести с семьей, отдохнуть и восстановить силы перед продолжением учебы.

Осенние каникулы в этом учебном году проходили с 26 октября по 3 ноября.