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Общество 15 ноября 2026 06:00

В Татарстане осадки станут локальными, ветер утихнет

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В Татарстане осадки станут локальными, ветер утихнет
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 15 ноября, в Татарстане сохранится влажная и достаточно теплая погода, но осадки на территории республики ослабнут. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

На облачном небе над республикой в дневные часы появятся прояснения. Осадки в виде дождя и мокрого снега, не прекращающиеся со вчерашнего дня, в светлое время суток продолжатся лишь местами (но не в Казани) и станут небольшими.

Ветер силой от 7 до 12 м/с сменит направление с юго-западного на северо-западное. Еще возможные в темное время суток порывы до 15–20 м/с прекратятся днем. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

После ночных -1, +3 градусов днем воздух на территории региона прогреется до +1, +5 градусов (в столице РТ – до +2, +4 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на завершающейся неделе ожидается теплая погода с температурой на 2–4 градуса выше климатической нормы. До этого синоптики рассказали, что ноябрь на территории региона должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему.

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