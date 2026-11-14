«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» благодаря дублям Барабанова и Карпухина

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» в заключительном матче выездной серии уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» на льду «УГМК-Арены» со счетом 5:1. Дублями в составе принимающей команды отметились нападающий Александр Барабанов и защитник Илья Карпухин.

Стартовое вбрасывание выиграли хоккеисты хозяев. Долгое время ни одна из команд не могла открыть счет. Но на 14-й минуте екатеринбуржцы мощно вырвались вперед: Александр Барабанов и Илья Карпухин друг за другом забросили шайбы в ворота гостей.

Во втором тайме сначала нарастили преимущество уральцы – на 27-й минуте отличился словацкий нападающий Адам Ружичка. Менее чем через минуту казанцы сократили отставание: отличился форвард Максим Быков. Однако вскоре «Автомобилист» увеличил отрыв от соперника: на 37-й минуте вторым голом за матч отметился Карпухин.

В третьем тайме все попытки подопечных Анвара Гатиятулина отыграться ни к чему не привели. Напротив, на 55-й минуте счет стал вовсе разгромным: на этот раз дубль на свой счет записал Барабанов. В итоге победа досталась команде Алексея Кудашова.

«Ак Барс» опустился с третьей строчки турнирной таблицы Восточной конференции на пятую, на его счету после 28 игр 28 очков. «Автомобилист» в свою очередь поднялся с седьмого место на четвертое, в его активе 29 очков после 25 матчей.

До сегодняшней встречи в рамках выездной серии «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» 12 ноября: очередное «зеленое дерби» завершилось со счетом 1:4. В следующем матче казанцы у себя дома сыграют с московским «Динамо» – это произойдет 17 ноября.