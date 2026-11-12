В Татарстане запустили опрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
В Татарстане проводят опрос среди представителей малого и среднего бизнеса, чтобы определить наиболее востребованные инструменты поддержки предпринимательства. Результаты исследования планируют использовать при разработке соответствующих программ на следующий год.
Анкета включает вопросы о том, какие меры и инструменты развития необходимы бизнесу в настоящее время. Участие в опросе анонимное, его заполнение займет около пяти минут.
Пройти анкетирование можно по ссылке.
Получить консультацию по действующим мерам поддержки предпринимателей Татарстана можно в Едином контакт-центре по телефону 8 (843) 524-90-90.