В Татарстане запустили опрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

В Татарстане проводят опрос среди представителей малого и среднего бизнеса, чтобы определить наиболее востребованные инструменты поддержки предпринимательства. Результаты исследования планируют использовать при разработке соответствующих программ на следующий год.

Анкета включает вопросы о том, какие меры и инструменты развития необходимы бизнесу в настоящее время. Участие в опросе анонимное, его заполнение займет около пяти минут.

Пройти анкетирование можно по ссылке.

Получить консультацию по действующим мерам поддержки предпринимателей Татарстана можно в Едином контакт-центре по телефону 8 (843) 524-90-90.