Непрошенные гости: как российские лыжники стартовали на турнире в Финляндии

В финском Муонио накануне стартовал предсезонный турнир по лыжным гонкам. Кроме некоторых лидеров мирового сезона на него приехали и четверо наших – Коростелев, Терентьева, Непряева и Волков. Как сложилась для россиян первая гонка – классический спринт – и кто закончил день со скандалом, расскажем в материале «ТИ-Спорта».





Фото: flgr.ru

От Терентьевой ждали большего, но пока это ее уровень в мире

К началу этого международного сезона российские лыжники подходят в довольно неоднозначном состоянии. С одной стороны, CAS обязал допустить наших спортсменов, и FIS, скрипя зубами, придумали лазейки. Даже «легализовали» отношение к спортивным клубам. И допустили, например, Наталью Терентьеву и Алину Пеклецову. Но есть и другая сторона вопроса – все понимают, что главной звездой, кто бы что ни говорил, в этом виде спорта является Александр Большунов. А он по-прежнему остается без желанного допуска. Как и Сергей Ардашев и еще множество наших интересных и сильных спортсменов.

И пока 90 процентов состава сборной проходили отбор на первый этап Кубка мира, соревнуясь в Ханты-Мансийске, другая, в составе четырех человек, отправилась в финский Муонио – городок в 400 километрах от Руки, где в конце ноября и стартует Кубок мира.

Из четверки – Наталья Терентьева, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Сергей Волков – нам интереснее всего было посмотреть за олимпийской чемпионкой Терентьевой. Тем более что за последние два года она дважды родила, но все равно оставалась лучшей лыжницей нашей страны. Ну и не будем греха таить, хотелось увидеть, настолько ли она будет крута и здесь, на фоне мировой элиты.

Ведь мы помним, какие проблемы в спринте испытывали в прошлом году ее сестричка Даша и Коростелев. И казалось, с Наташей такого точно не случится – она словно окутывала своей уверенностью. Правда, весь наш запал энтузиазма исчерпался уже в квалификации – ее она преодолела, но с 21-м временем, уступив лидеру порядка девяти секунд. Вспомните, когда в последний раз Наталья так плохо бежала в квалификации спринта в России? Вот и я не помню.

Наталья Терентьева Фото: социальные сети Натальи Терентьевой

Но дальше четвертьфинал – и в своем забеге она становится лишь четвертой. Соответственно, дальше, даже как лаки-лузер, не прошла. Чуда, в которое мы так верили, не случилось. Но признаем, это все равно лучше, чем первый результат Савелия и Даши после возвращения в мировые лыжи. Теперь ждем Наташу на дистанционках в выходные – должно быть любопытно.

Бывшие влюбленные со скандалом

А вот сестра Наташи Дарья Непряева была в стартовом протоколе, но на лыжне мы ее так и не увидели. А вот на кого посмотрели, так это на ее бывшего возлюбленного Сергея Волкова. Если кто не знает, то за последний год его судьба – это настоящие эмоциональные горки. Началось все с того, что еще в январе они с Дашей расстались. Но Волков не растерялся и чуть позже в своих социальных сетях выложил фото, где он целует американскую лыжницу Кендалл Крамер.

Но не только любовь привела его в США – не забывал россиянин и про тренировки. В какой-то момент у фанатов возникла вполне справедливая мысль – неужели лыжник решил перейти в североамериканскую сборную? Но сам Сергей от этой версии открестился. А разговоры эти, кстати, возникли не на пустом месте.

Дело в том, что незадолго до этого Волкова не включили в состав сборной России на будущий сезон. Тут, как говорится, хочешь не хочешь, разного рода мысли появятся. Но Сергей предан своей стране и менять гражданство не планирует. Поэтому, как только получил нейтральный статус, а с этим у него были определенные проблемы из-за допинговой истории в 2022 году, сразу стал смотреть, где можно пробежать. И вот под рукой оказался предсезонный турнир в Муонио. Почему бы и нет? Тем более что и старые знакомые рядом.

Сергей Волков Фото: социальные сети Сергея Волкова

В квалификации был по своим меркам очень хорош – пришел 14-м, уступив всего 7,5 секунды титулованному норвежцу Эрику Валнесу. Но в четвертьфинале случился факап на последнем подъеме – судьи усмотрели какое-то касание лыж соперника. И дисквалифицировали нашего парня в забеге – придя вторым, он в итоге дальше не прошел. Потом судьи, рассмотрев повтор, решение изменили и извинились, но было уже поздно.

«Разобрали момент с жюри: сказали, извините, мы ошиблись, но ничего больше сделать не можем», – написал Волков в своих социальных сетях.

Но вот зачем все это финским судьям? Или они побоялись, что «ноунейм» (в их понимании) из России может навести шороху? Глупое и непонятное решение, но завтра в «разделках» Сергея не будет, а остальные будут отстаивать честь партнера по команде.