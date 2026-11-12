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СВО 12 ноября 2026 14:35

Минниханов: татарстанским военнослужащим вручили госнаграды прямо на передовой

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Государственные награды Республики Татарстан продолжают вручать землякам в зоне специальной военной операции – церемонии проходят непосредственно на передовой. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем официальном канале в МАКС.

В посте он благодарит бойцов за мужество и преданность долгу и подчеркивает, что республика гордится своими защитниками.

Видео: канал Раиса РТ в МАКС

«Слава нашим героям! Желаем крепкого здоровья и сил. Ждем их скорого возвращения домой с победой», – написал Минниханов на татарском.

#награждение
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