Минниханов: татарстанским военнослужащим вручили госнаграды прямо на передовой

Государственные награды Республики Татарстан продолжают вручать землякам в зоне специальной военной операции – церемонии проходят непосредственно на передовой. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем официальном канале в МАКС.

В посте он благодарит бойцов за мужество и преданность долгу и подчеркивает, что республика гордится своими защитниками.

Видео: канал Раиса РТ в МАКС

«Слава нашим героям! Желаем крепкого здоровья и сил. Ждем их скорого возвращения домой с победой», – написал Минниханов на татарском.