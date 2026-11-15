Кушнер анонсировал новые прорывные идеи по урегулированию на Украине

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Спецпредставитель Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер рассказал в социальной сети X (прежде Twitter) о возникновении «нескольких новых идей» в ходе закрытых обсуждений перед новым раундом трехсторонних переговоров Москвы, Киева и Вашингтона.

«Некоторые из них (этих идей – прим. Т-и) могут привести к прорыву [в процессе мирного урегулирования], другие – трансформироваться в новые предложения, помогающие преодолеть остающиеся разногласия», – убежден Кушнер

По словам дипломата, позиция Трампа заключается в том, что долгосрочный мир возможен только при наличии надежных гарантий безопасности для Украины и действенных, детально проработанных соглашений о безопасности для послевоенного периода.

Кушнер также заверил, что вместе со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом продолжает взаимодействовать с российской, украинской и европейской сторонами для проработки дальнейших шагов.

Основой европейской безопасности он назвал НАТО. Но при этом указал на необходимость усиления механизмов военного взаимодействия, коммуникации сторон и предотвращения столкновений, а также создания практических инструментов для урегулирования споров «до того, как они перерастут в кризисы».

«Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы напрямую вовлечь наших европейских партнеров в эти дискуссии. Любое итоговое соглашение должно быть одобрено всеми заинтересованными сторонами, и Президент Трамп поддержит только такие соглашения, которые укрепят безопасность Украины и Европы и снизят вероятность будущих конфликтов», – подытожил спецпредставитель американского лидера.

Кроме того, Кушнер оценил сообщения СМИ о ходе консультаций. На его взгляд, в прессу просочилась информация о «некоторых максималистских позициях» обеих сторон. По его оценке, во время непубличных дискуссий стороны демонстрируют необходимость понимания практических компромиссов.

Ранее помощник Президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, заявил, что встреча в ОАЭ приблизила Киев и Москву к заключению мира, но от действий всех участников процесса зависит очень многое. Он поведал, что центральной темой консультаций стало обсуждение будущей архитектуры безопасности в Европе после завершения вооруженного противостояния, и анонсировал большой обмен пленными.

Трехсторонние консультации в Абу-Даби проходили 10 и 11 ноября. Новый раунд переговоров может состояться уже на следующей неделе.