Пентагон в 5 раз сократил число военных, которых планируется вывести из Европы

Военное министерство Соединенных Штатов пересмотрело планы по сокращению американского военного присутствия в Европе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее европейские союзники США опасались, что Пентагон сократит свой приблизительно 80-тысячный контингент на 25 тыс. военных. Теперь, по словам одного из источников, они ожидают вывода примерно 5 тыс. военных.

По информации собеседников агентства, планы Вашингтона переменились из-за увеличения расходов европейских стран на оборону в рамках НАТО, что положительно воспринимается в Штатах, и необходимость сохранять американские силы в Европе для проецирования военной мощи на Ближний Восток в ходе войны с Ираном.

Предполагается, что основная часть сокращений придется на Германию, где развернуты 38 тыс. американских военнослужащих и дислоцированы штабы Европейского и Африканского командований ВС США.

Напротив, присутствие Соединенных Штатов на восточном фланге Североатлантического альянса планируется усилить. Граничащие с Россией страны уже предложили взять на себя часть необходимых расходов.

Заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби должен представит шефу Пентагона Питу Хегсету официальный доклад о предлагаемых изменениях. Прежде, в сентябре, потенциальные сценарии сокращения американской группировки довел до сведения команды Колби верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе и глава Европейского командования ВС США генерал Алексус Гринкевич

Окончательное решение остается за Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Военный министр должен представить ему рекомендации 1 декабря. «Я не ожидаю ничего существенного», – заявил ранее спецпредставитель американского лидера при НАТО Мэтт Уитакер.

В прошлом, 2025 году Конгресс ограничил возможности Военного министерства США по сокращению контингента в Европе: его численность не должна опускаться ниже 76 тыс. человек. При выводе крупных подразделений и ликвидации военных баз Пентагон обязан консультироваться с союзниками и оценивать риски.