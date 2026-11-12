Семиклассница из Заинского района отправит бойцам посылку с письмами поддержки

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Семиклассница Любовь Баринова из школы села Верхний Налим Заинского района пишет письма участникам специальной военной операции и помогает собирать для них гуманитарную помощь. 10 ноября девочка принесла в школу посылку с необходимыми бойцам вещами, сообщили в школе.

В посылку вошли чай, крупы, теплые носки и перчатки, средства гигиены и другие необходимые предметы. Каждую вещь Люба украсила своими руками, вложив в подарок частичку тепла и заботы.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Помимо этого, школьница регулярно пишет письма военнослужащим. В них она старается подобрать добрые слова поддержки, чтобы бойцы знали, что их помнят и ждут дома.

Посылку передадут военнослужащим через волонтеров. В школе отмечают, что пример Любы вдохновляет других учеников присоединяться к добрым делам.

Педагоги поблагодарили девочку и ее родителей за неравнодушие и поддержку участников СВО.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил, что письма и посылки от жителей страны помогают бойцам на передовой чувствовать поддержку всей России. «Такая помощь бесценна – это вклад каждого в общую победу», — подчеркнул Президент.