Проект «Точка трезвости» помог сохранить в родных семьях более 1,5 тыс. детей РТ

В Татарстане продолжается реализация социально значимого проекта «Точка трезвости». Он стартовал в 2015 году по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова и направлен на помощь родителям с алкогольной зависимостью. Проект помогает преодолеть болезнь, вернуться к полноценной жизни и избежать лишения родительских прав, сообщает Минтруд РТ.

За десять лет, с 2015 по 2025 год, программу успешно завершили 797 человек. Благодаря этому 1616 детей остались в родных семьях. Показатель стойкой ремиссии среди участников составляет около 80%, что подтверждает результативность выбранного подхода к реабилитации.

В 2026 году в проекте участвуют 199 человек из 189 семей, включая семейные пары, где оба родителя проходят лечение одновременно. Комплексный подход предусматривает межведомственную работу не только с зависимым родителем, но и со всей семьей.

Основу проекта составляет лечебно-реабилитационный этап: оказание полного объема медицинской помощи (медикаментозное лечение, в том числе препараты пролонгированного действия, психотерапия, работа психологов и психотерапевтов, занятия со специалистами по социальной работе). Одновременно идет реабилитация семьи: трудоустройство, оформление социальных выплат, реструктуризация коммунальных долгов, устройство детей в образовательные учреждения и организация их досуга.

После завершения программы семьи продолжают находиться под социальным патронажем муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, что помогает предотвратить возможные срывы и сохранить стабильность. Проект демонстрирует устойчивые результаты и остается одним из ключевых инструментов профилактики социального сиротства в Татарстане.