Труженица тыла из Азнакаевского района РТ Рабига Шайхутдинова отмечает 100-летие

Фото из личного архива Рабиги Шайхутдиновой

В Азнакаевском районе Татарстана 15 ноября чествуют труженицу тыла Рабигу Халимовну Шайхутдинову, которой исполнилось 100 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Рабига Халимовна родилась в селе Сарлы Азнакаевского района, окончила семь классов средней школы. В годы Великой Отечественной войны освоила профессию тракториста в селе Тумутук и после обучения работала в местном колхозе», – рассказали в пресс-службе.

В 1953 году Рабига Халимовна вышла замуж за Нуруллу Габдулловича. В браке родились четверо детей. В послевоенные годы Рабига Халимовна продолжила трудиться в сельском хозяйстве: работала механизатором на ферме, машинистом-мотористом, а после выхода на пенсию – котельщиком в клубе.

За доблестный труд она удостоена звания «Ветеран труда» и награждена юбилейными медалями в память о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Сейчас старшая дочь ветерана живет в Ижевске, вторая дочь – в Пензе, а сын и младшая дочь – в деревне Суюндук. Сегодня Рабига Халимовна – любимая бабушка десяти внуков и восьми правнуков.