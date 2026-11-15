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Происшествия 15 ноября 2026 08:30

Жилой дом в Нижнекамске поврежден после атаки БПЛА, погибших нет

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Жилой дом получил повреждения в Нижнекамске в результате атаки БПЛА. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

Всех жильцов многоквартирного дома оперативно эвакуировали. Организованы два пункта временного размещения. Погибших нет, но есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую помощь..

Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны и мобильных групп удалось избежать более масштабных последствий, говорится в сообщении.

#атака БПЛА #бпла #беспилотники
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