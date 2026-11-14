В Нижнекамске при поддержке СИБУРа состоялся экоматч «Нефтехимик» – «Авангард»

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

В этом году экоматч первые прошел в рамках муниципальной экологической программы «Зеленый свет». Более 4,5 тыс. болельщиков «Нефтехимика» и «Авангарда» смогли не только полюбоваться игрой любимых команд, но и приняли участие в различных экоактивностях и сдали на переработку более 100 килограммов пластиковых крышек.

В этом сезоне благодаря климатическому проекту нижнекамского предприятия СИБУРа все домашние матчи хоккейного клуб «Нефтехимик» стали углеродно-нейтральными. Парниковые выбросы от игр будут компенсированы за счет сэкономленных ресурсов производства. Болельщиков тоже ждут эконовшества: на арене появились фирменные боксы СИБУРа для сбора ПЭТ-бутылок.

«На сегодняшний день „Нижнекамскнефтехим“ – один из лучших примеров проведения природоохранных мероприятий во всей республике. Одновременно с тем, как растут его производственные мощности, предприятие реализует масштабный комплекс экологических инициатив: это и современная утилизация отходов с получением вторичного сырья, и масштабная реконструкция биологических очистных сооружений, которыми пользуется весь Нижнекамск. Кроме того, проведена масштабная работа по обновлению полигонов и строительству новых производств с замкнутым циклом водооборота, что полностью исключает сброс сточных вод в водные объекты», – отметил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Фаяз Шакиров.

В этом году экоматч первые прошел в рамках муниципальной экологической программы «Зеленый свет», направленной на объединение усилий властей, промышленных предприятий и общественности в сфере охраны окружающей среды. В рамках программы в 2027 году планируется перевести ливневые стоки с реки Тунгуча на БОС, открыть пункты приема вторсырья «ЭкоБокс», высадить деревья, провести различные экологические туры, фестивали и акции.

«Сегодняшний экоматч между „Нефтехимиком” и „Авангардом” проходит в рамках муниципальной экологической программы „Зеленый свет”, в которой участвуют наши промышленные предприятия, малый и средний бизнес. Очень здорово и важно, что перед игрой и в перерывах организованы интерактивные экологические площадки. Это в первую очередь работает на воспитание правильных экопривычек у подрастающего поколения: многие ребята пришли на арену с пластиковыми крышечками для сдачи на переработку. Спасибо нашему градообразующему предприятию и хоккейному клубу за организацию таких тематических матчей и за вовлечение молодежи в наше общее дело», – заметил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Дата проведения экоматча была выбрана неслучайно и объединила сразу несколько важных поводов: ежегодно 15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки, ровно год назад – 15 ноября 2025 года – при поддержке СИБУРа в Нижнекамске открылся первый в Татарстане Экодом, а 14 ноября отметил бы день рождения один из основателей Нижнекамска Николай Лемаев, стоявший у истоков татарстанской нефтехимии.

«Мы продолжаем, уважая историю, создавать новое, эффективное и безопасное, на годы вперед, соответствующее экологическим стандартам. Ключевой проект для города в этом году – завершение реконструкции биологических очистных сооружений. А формирование экологического сознания – это инвестиция в жителей нашего города, молодежь и детей. Высадка деревьев, запуск мальков, программы, которые мы реализуем в партнерстве с городом и властью, – всё это объединяет город и служит улучшению экологической ситуации в Нижнекамске», – подчеркнул генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Матч открыл фрагмент экологического спектакля «То самое место». Премьера экоспектакля состоялась в Театре юного зрителя Нижнекамска в мае этого года при поддержке компании СИБУР. А первое вбрасывание шайбы провел директор завода мономеров «Нижнекамскнефтехима» Ильнар Лукманов – призер корпоративного конкурса «Экосемья» среди сотрудников нижнекамского предприятия СИБУРа.

В частности, на экоматче любители хоккея – взрослые и дети – смогли заглянуть на выставку хоккейной экипировки и узнать, из каких видов полимеров созданы шлем, коньки, клюшка, шайба и другой инвентарь. А еще своими глазами увидели гранулы пластика, который выпускают на НКНХ. Забивали шайбы в эковорота, увидели все точки приема вторсырья на специальной экокарте, ловили шары с эковопросами и развеивали экологические мифы, сделали фото на память об экоматче и, конечно, сдавали на переработку пластиковые крышки.

«Сегодня мы с супругом принесли почти 10 килограммов крышек. Собирали их целый год, помогали нам в этом и наши друзья. Очень надеюсь, что побьем рекорд и выиграем джерси с автографами игроков любимого хоккейного клуба, сделанный из переработанного пластика. Любовью к хоккею меня заразил мой муж: сам он болеет за „Нефтехимик” еще с тех пор, когда команда играла еще на обычных хоккейных коробках под открытым небом. Мы с ним не пропускаем ни одного матча», – рассказала Зоя Кузьмина, болельщица нижнекамской команды.

«Я из города Сарапула, от Нижнекамска нас отделяют 250 километров. Сегодня специально приехал, чтобы поддержать любимую команду. Впервые на матчах „Авангарда” побывал, когда был в командировке в Омске, еще в начале 2000-х. С тех пор не перестаю болеть за „ястребов”. На матч в Нижнекамске мы приехали с женой и друзьями. Сегодняшний матч очень необычный – много разных интересных экоактивностей. Специально вышел в перерыве между периодами, чтобы посмотреть каждую локацию и принять участие в активностях», – поделился в свою очередь Алексей Юхнин, болельщик «Авангарда».

Фото: пресс-служба нижнекамского предприятия СИБУРа и пресс-служба ХК «Нефтехимик».