​Не только дипломы: что дают олимпиады ученикам начальной школы

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Не нужно превращать олимпиадные результаты в оценку самого ребенка Эльза Кузнецова Редактор «Татар-информа»

Еще недавно ребенок учился читать, писать и решать примеры, а теперь уже участвует в олимпиадах, набирает баллы и ждет результатов. Одни родители видят в этом возможность развить способности сына или дочери, другие хотят проверить, на что ребенок способен за пределами школьной программы. Но нужны ли олимпиады в начальной школе и что они дают кроме дипломов?

В начальных классах ребенок начинает понимать, какие предметы ему интересны, что дается легко, а над чем приходится потрудиться. Олимпиады позволяют попробовать силы в решении необычных задач, взглянуть на привычные школьные предметы с другой стороны и узнать что-то новое. И для этого вовсе не обязательно занимать призовые места.

Олимпиада – это не контрольная

Обычная школьная контрольная проверяет, насколько хорошо ученик усвоил пройденную тему. Олимпиадные задания устроены иначе: они нередко требуют выйти за рамки учебника, применить знания в непривычной ситуации, найти несколько способов решения или заметить то, что не лежит на поверхности.

На фото: первый тур олимпиады «Лучик» по математике

Например, в математике ребенку может встретиться задача, которую нельзя решить простым применением знакомой формулы. Придется рассуждать, перебирать варианты, искать закономерность. В заданиях по русскому языку – не просто вспомнить правило, а разобраться в языковом явлении, объяснить свой выбор, обратить внимание на нюансы.

Попробуйте решить сами! Что объединяет эти слова?

На школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку четвероклассникам предложили решить этимологическое гнездо. Нужно угадать восемь слов по описаниям, все они исторически родственные.

1. Ценная промысловая рыба, с которой сравнивают долго и громко рыдающего человека (6 букв).

2. Один из видов диких зайцев (5 букв).

3. Лист с окончательным вариантом текста (7 букв).

4. Длинная клавиша на клавиатуре (6 букв).

5. Так можно охарактеризовать картину природы после снегопада (9 букв, с дефисом).

6. Одна из стоматологических процедур (11 букв).

7. Небольшой пушистый лесной зверек (5 букв).

8. Распространенное в быту дезинфицирующее средство (7 букв).

Сможете найти все восемь слов и понять, что их роднит?*

Такие задания хорошо показывают разницу между олимпиадой и обычными школьными упражнениями. Здесь недостаточно вспомнить правило или действовать по готовому алгоритму – нужно самостоятельно искать решение, сопоставлять факты и не сдаваться, если ответ не находится с первой попытки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Увидеть способности, которые не всегда заметны на уроках

Не все дети одинаково проявляют себя в классе. Кто-то быстро решает математические задачи, но стесняется отвечать у доски. Кто-то любит читать и замечает интересные детали в текстах, но не всегда получает высокие оценки по русскому языку. А кому-то просто нужны более сложные задания, потому что обычной школьной программы уже недостаточно.

Олимпиады помогают проверить себя в другой обстановке и иногда обнаружить интерес к предмету, который раньше казался вполне обычным. Математическое соревнование может увлечь ребенка логическими задачами, а конкурс по русскому языку – показать, что за привычными правилами скрывается целый мир языковых загадок.

При этом результат олимпиады не стоит воспринимать как окончательную оценку способностей. Неудачный тур не означает, что ребенок не силен в предмете, а победа не гарантирует, что он обязательно станет математиком или филологом. В младшем школьном возрасте интересы и возможности еще формируются, и интеллектуальные соревнования – лишь один из способов их раскрыть.

На фото: первый тур олимпиады «Лучик» по окружающему миру

Опыт, который пригодится не только в учебе

Даже если ребенок не занял призового места, участие может оказаться полезным опытом. Нужно самостоятельно прочитать задание, разобраться в условиях, распределить время, найти решение и справиться с волнением. Если олимпиада проходит в несколько этапов, появляется возможность проанализировать ошибки, подготовиться и попробовать свои силы снова.

Есть у олимпиад и более дальняя перспектива. В старших классах победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут получить право на поступление в вуз без вступительных испытаний – БВИ. Такая льгота действует при условии, что профиль олимпиады соответствует выбранному направлению подготовки.

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Конечно, участие в олимпиадах в начальной школе еще не гарантирует будущих побед. Но оно помогает ребенку постепенно освоиться в этой системе: привыкнуть к интеллектуальным соревнованиям, научиться готовиться к ним и воспринимать результаты. В этом смысле первые олимпиады могут стать своеобразной репетицией перед более серьезными испытаниями в старших классах.

Многое зависит и от реакции взрослых. Если после олимпиады родители обсуждают только баллы и место в рейтинге, соревнование легко превращается в очередную проверку знаний. Гораздо полезнее спросить, какие задания понравились, что оказалось сложным и чему удалось научиться. Тогда олимпиада становится поводом для развития, а не источником тревоги.

На фото: отборочный тур олимпиады «ЛиТест»

Какие олимпиады доступны младшеклассникам в Татарстане

Центр для одаренных детей. Городской центр творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей Казани проводит олимпиады для учеников 1–4 классов. Среди них – математический «Магистр счета», «Техника чтения», «Знатоки мира» по окружающему миру и «Мастер слова» по русскому языку. Также центр организует предметные олимпиады «Умка» по математике, русскому и английскому языкам, литературному чтению и окружающему миру. Есть и метапредметная «Умка», задания которой объединяют несколько школьных дисциплин.

Республиканский олимпиадный центр. РОЦ проводит предметные соревнования для школьников, в том числе республиканскую олимпиаду для учеников 4–8 классов. Для четвероклассников предусмотрены состязания по математике, русскому и английскому языкам. Это возможность попробовать силы в республиканском олимпиадном движении. Для старших школьников центр организует олимпиады и по другим предметам.

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Winkid. Образовательный проект на базе Казанского федерального университета проводит олимпиады для учеников 1–9 классов. Участники могут выбрать одно из шести направлений: математику, русский, татарский и английский языки, обществознание или окружающий мир. Соревнования проходят онлайн и очно, площадки организуют в Казани и Набережных Челнах. В личном кабинете доступны тренировочные задания и аналитика результатов.

Казанская математическая олимпиада. Ежегодное соревнование для учеников 2–6 классов, которое проводят Управление образования Казани и Казанский математический центр. Участие бесплатное, приглашаются все желающие. Олимпиада состоит из двух очных письменных туров – отборочного и финального. В сезоне 2026/27 они назначены на 21 ноября и 12 декабря соответственно.

Санкт-Петербургская математическая олимпиада начальной школы. Открытое соревнование по математике для учеников 1–4 классов. В нем могут участвовать школьники из разных регионов России. Олимпиада проходит в два этапа: отборочный и основной. В сезоне 2026/27 отборочный тур состоялся 14 ноября, основной – 14 февраля 2027 года. Участие бесплатное. Для подготовки можно использовать задания и решения прошлых лет.

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

«Лучик». Бесплатная онлайн-олимпиада для школьников 1–11 классов, в том числе из Татарстана. Для учеников 1–2 классов предусмотрен общий тест по математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. В 3–4 классах можно выбрать отдельные испытания по чтению, математике, русскому языку, окружающему миру и английскому. Соревнование включает два отборочных тура и финал. Победителей и призеров финала могут пригласить на очный суперфинал.

«ЛиТест» – олимпиада казанского лицея-интерната №2. Лицей-интернат проводит соревнование по математике и русскому языку для учеников 3–5 классов. В сезоне 2026 года первый тур проходил онлайн, второй – очно в Казани. Участие бесплатное. Очный тур назначен на 14 ноября, итоги обещают опубликовать 17 ноября. Для участия во втором туре необходимо подтвердить регистрацию и принести справку из школы об обучении.

ВсОШ и РОШ. Это два официальных олимпиадных направления: Всероссийская олимпиада школьников и Республиканская олимпиада школьников Татарстана. В начальной школе участвовать в школьном этапе ВсОШ можно уже с 4-го класса – по математике и русскому языку. В дальнейшем школьники могут пройти муниципальный и последующие этапы. Участие организуется через школу. В сезоне 2026/27 школьный этап в Татарстане проводился с использованием онлайн-платформы «ИнтернетУрок».

Церемония награждения победителей и призеров олимпиад Winkid проходит на сцене «Уникса» Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Как понять, что олимпиад у ребенка слишком много

Главный ориентир для родителей – интерес самого ребенка. Если он с удовольствием разбирает необычные задачи, спрашивает о новых соревнованиях и хочет попробовать свои силы, значит, олимпиады пока остаются для него увлекательным занятием. Но если подготовка вызывает раздражение, ребенок все чаще отказывается участвовать, устает или переживает из-за каждого результата, стоит пересмотреть нагрузку.

Необязательно участвовать во всех доступных олимпиадах и собирать как можно больше дипломов. Лучше выбрать несколько направлений, которые действительно интересны ребенку, и оставить ему право отказаться от очередного состязания. Ведь смысл олимпиад в младшем школьном возрасте не в том, чтобы как можно раньше сделать из школьника победителя, а в том, чтобы поддержать его любознательность и желание узнавать новое.

*Задачку со звездочкой по русскому языку (школьный этап ВсОШ, 4 класс) ребенок решил с одной ошибкой:

Эльза Кузнецова – редактор «Татар-информа», человек, который даже в обычном понедельнике может найти интересную историю. Любит поездки и новые места, особенно если рядом близкие люди. Неравнодушна к музыке, при звуках флейты теряет самообладание. Замужем, воспитывает двоих детей и двух кошек. Мечтает увидеть побольше мира, научиться играть на гитаре так, чтобы не пугать домашних, и чтобы кошки не возражали против отъездов.