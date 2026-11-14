Блогер Лерчек записала видеообращение со словами благодарности Путину

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, записала видеообращение с благодарностью Президенту России Владимиру Путину за решение о ее помиловании. Ролик опубликован в социальных сетях.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я никогда не думала, что буду записывать видео вам с личным обращением. И я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично, за вашу доброту, за то, что дали мне помилование», – сказала Чекалина.

14 ноября Путин подписал указ о помиловании блогера. Документ освобождает ее от назначенного наказания и снимает судимость.

Ранее адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что блогер обратилась к главе государства с просьбой о помиловании. В июле суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о незаконном выводе денежных средств в ОАЭ.

В феврале 2026 года у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. Защита просила разрешить ей выехать в Китай для прохождения лечения.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что решение о помиловании было принято исключительно из соображений гуманности. По его словам, глава государства учел тяжелое заболевание блогера и наличие у нее несовершеннолетних детей.