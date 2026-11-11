Марат Ахметов: Развитие СМИ на национальных языках – одна из приоритетных задач

Заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, архивный снимок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане реализуется множество проектов по поддержке средств массовой информации на языках народов республики. Об этом на пленарной сессии проходящего в Казани XI Форума национальных СМИ сообщил заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

«Развитие СМИ на национальных языках – одна из наших приоритетных задач. У нас сотни проектов: телевизионные, журнальные, газетные. Мы тесно сотрудничаем с министерствами, ведомствами, общественными организациями и стараемся услышать все обращения от разных национальностей нашей республики», – подчеркнул политик.

Сохранение и развитие изданий на национальных языках помогают представителям народов всей страны чувствовать связь со своей исторической родиной, культурой и традициями, выразил уверенность заместитель Председателя Госсовета.

Марат Ахметов – глава Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.