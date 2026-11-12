В Нижнекамске проверили состояние соцобъектов после капремонта

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Нижнекамске представители «Единой России» оценили состояние объектов социальной инфраструктуры после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В частности, единороссы побывали в построенном еще в 1983 году детском саду №49. Дошкольное учреждение обновлено за 58,5 млн рублей. Тут полностью заменили инженерные коммуникации, отопление, вентиляцию, электроснабжение, кровлю, окна, двери и внутреннюю отделку. Также в здании борудовали отдельные музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для дополнительных занятий.

Мэр Нижнекамска и секретарь местного отделения «ЕР» Радмир Беляев оценил качество ремонта. «Основное направление работы садика – воспитание детей на основе традиций татарской народной культуры. И сегодня мы увидели, как эти традиции живут в творчестве наших детей. Их выступление стало одним из самых теплых моментов встречи», – заметил он.

Глава Нижнекамского района РТ также анонсировал ремонт в следующем, 2027 году детских садов №40 и 83, а также других имеющих отношение к системе образования объектов.

Ранее с участием главы города состоялось открытие первой очереди сквера «Сююмбике». Первый этап работ обошелся в 64 млн рублей, выделенных по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Проект второго этапа сквера победил во Всероссийском конкурсе объектов благоустройства.

Беляев заметил, что в наказах жителей при формировании народной программы «Единой России» пожелание создавать парки в городе и районе фигурировало довольно часто. Проект сквера изначально разрабатывался в тесном взаимодействии с жителями, а основным заказчиком стали юные горожане, уточнил он.

«Рад, что к 60-летию города нам удалось реализовать эту давнюю задумку. 31-му микрорайону, который активно растет, действительно не хватало такого места для прогулок и отдыха. Здесь обустроили пешеходные дорожки, детскую и спортивную зоны, а также площадку для выгула собак», – сообщил мэр.

Выигранный грант позволит в следующем году установить здесь детскую площадку, скамейки и дополнительные навесы, обустроить площадки для мероприятий, проинформировал он. А также поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку проекта и всех, кто принимал участие в его реализации.

Помимо прочего, Радмир Беляев проверил, как идут восстановительные работы в домах №71 на проспекте Шинников и №7/2 на Школьном бульваре, которые пострадали из-за атаки БПЛА.

Готовность дома на проспекте Шинников составляет около 80%. Здесь отремонтировали кровлю и покрасили фасад, продолжается внутренняя отделка квартир. В доме на Школьном бульваре работы выполнены на 98%. Тут уже остеклили балконы в 69 квартирах, в 58 – восстановили остекление внутреннего контура.

«С жителями обсудили всё, что их беспокоит. Сейчас наша главная задача – завершить все работы в кратчайшие сроки, чтобы каждый мог вернуться к привычной жизни и встретить Новый год в своем доме», – подчеркнул мэр.

Партийный десант в Татарстане – это мониторинговая группа партии «Единая Россия», которая контролирует ход строительства, ремонта и благоустройства социально значимых объектов. Работы ведутся в рамках реализации народной программы партии, напомнили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».