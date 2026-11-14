Скончался актер из «Детсадовского полицейского» и «Нянек» Кристиан Казинс

На 44-м году жизни скончался американский актер Кристиан Казинс. Об этом на свой странице в социальной сети Instagram (заблокирована в РФ, принадлежит объявленной в России экстремистской организацией и запрещенной корпорации Meta*) рассказал его сводный брат Джонас Розер.

Причиной смерти артиста, наступившей еще 20 октября, по словам его родственника, стало заболевание печени. «Кристиан серьезно страдал от болезни печени. Меня утешает мысль, что теперь он на небесах со своей матерью, свободный от боли, которую ему приходилось испытывать. Покойся с миром, Кристиан. Надеюсь, твоя душа обрела покой», – подчеркнул сводный брат покойного.

Розер добавил, что Кристиан, с которым они росли в разных штатах и познакомились только во время учебы в колледже, был «яркой личностью, полным страсти и энергии, с невероятными историями и еще более грандиозными мечтами». «Ты мой брат, и мне будет тебя очень не хватать», – заключил он.

К Кристиану известность пришла в семилетнем возрасте, когда он и его брат-близнец Джозеф сыграли роль мальчика Доминика в фильме 1990 года «Детсадовский полицейский» с Арнольдом Шварцнеггером. Также они снимались в картинах «Зубастики 3», «Няньки» и нескольких сериалах, включая «Тихую пристань» (выходила в прайм-тайм с 1979 по 1993 год на телеканале CBS).

В 2020 году Кристиан рассказал, что на роль Доминика его и брата пригласили для того, чтобы соблюсти законодательство о детском труде, отмечает портал TMZ.

* Признана в России экстремистской организацией и запрещена.