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Происшествия 15 ноября 2026 08:22

Из-за атаки БПЛА на Закамскую зону есть пострадавшие, им оказывается помощь

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Из-за атаки БПЛА на Закамскую зону есть пострадавшие, им оказывается помощь
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ранним утром на Закамскую зону республики была совершена массированная и продолжительная атака вражескими беспилотниками. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

В результате вражеской атаки есть повреждения на объектах промышленной зоны. Слаженные действия при проведении эвакуации помогли избежать человеческих жертв. На месте работают оперативные службы.

Кроме того повреждения получил жилой дом в Нижнекамске. Всех жителей данного многоквартирного дома оперативно эвакуировали. Организованы два пункта временного размещения. Погибших среди жильцов нет. В результате атаки есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

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