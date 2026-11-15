Из-за атаки БПЛА на Закамскую зону есть пострадавшие, им оказывается помощь
Ранним утром на Закамскую зону республики была совершена массированная и продолжительная атака вражескими беспилотниками. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.
В результате вражеской атаки есть повреждения на объектах промышленной зоны. Слаженные действия при проведении эвакуации помогли избежать человеческих жертв. На месте работают оперативные службы.
Кроме того повреждения получил жилой дом в Нижнекамске. Всех жителей данного многоквартирного дома оперативно эвакуировали. Организованы два пункта временного размещения. Погибших среди жильцов нет. В результате атаки есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.