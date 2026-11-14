Коростелев о победе в Муонио: Смешанные чувства от гонки, но результат хороший

Савелий Коростелев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий Татарстан во внутренних первенствах, прокомментировал свою победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем, прошедшей в рамках традиционных предсезонных состязаний в финском Муонио. Видео заявления спортсмена опубликовано в Телеграм-канале Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

«Всем привет! Гонка в целом прошла хорошо. Такие небольшие смешанные чувства непонятные от гонки остались, но результат хороший. Двигаемся дальше. Поэтому ждём развития событий и продолжения гонок», – подчеркнул бронзовый призер этапа Кубка мира 2025–2026 годов и участник зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Коростелев финишировал с результатом 25 минут 35,50 секунды. Вторым пришел финский лыжник Ари Лууса, отставший от лидера на 5,4 секунды, а третьим – представитель Норвегии Эрик Вальнес с отставанием 21,3 секунды.

Среди женщин гонку на аналогичную дистанцию выиграла итальянка Катерина Ганц с результатом 29 минут 40 секунд. Татарстанки Наталья Терентьева и Дарья Непряева заняли шестое и девятое места (их отставание составило 16,3 и 33,7 секунды соответственно).

Предсезонные старты в Муонио проходят под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) с 13 по 15 ноября.