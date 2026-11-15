Мэр Нижнекамска: Вся информация оперативная доводится до Раиса РТ

На местах происшествий в Нижнекамске работают оперативные и экстренные службы. Об этом сообщил мэр Радмир Беляев, комментируя последствия атаки вражеских БПЛА.

По словам градоначальника, для обеспечения безопасного теплоснабжения АО «Татэнерго» временно отключило горячее водоснабжение до 20.00.

«Вся оперативная информация регулярно доводится до Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Продолжаем работу по устранению последствий атаки. Все необходимые службы задействованы», – говорится в сообщении.