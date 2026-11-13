Православие – часть духовного кода этой земли: о чем говорили на форуме в Казани

Сколько храмов восстановили в Татарстане за последние годы? Как православные помогают участникам СВО? Как Татарстан являет собой пример межрелигиозного мира? Об этом и многом другом говорили на VI Форуме православной общественности.





В Казани стартовал VI Форум православной общественности Республики Татарстан «Единство духа в союзе мира»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Отрадно, что Татарстан являет пример межрелигиозного мира и добрососедских отношений различных народов»

В Казани стартовал VI Форум православной общественности Республики Татарстан «Единство духа в союзе мира». Участие в нем принимает Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Также в мероприятии участвуют руководители профильных министерств и ведомств, представители духовенства Татарстанской митрополии и других конфессий, представленных в республике.

Предварило форум Богослужение в храме Николы Тульского Казанского Богородицкого монастыря. Возглавил Литургию Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий в сослужении архипастырей и духовенства Татарстанской митрополии.

Форум православной общественности прошел в ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани. На мероприятии обсудили вопросы развития православной жизни в республике, церковно-государственного взаимодействия, восстановления и строительства храмов, религиозного образования, социального служения и межрелигиозного диалога.

В программе форума пленарное заседание, тематические секции и доклады, выставки и презентации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В программе форума пленарное заседание, тематические секции и доклады, выставки и презентации.

По православной традиции перед открытием форума священнослужители исполнили молитву.

Затем был дан старт пленарному заседанию, модератором которого выступил заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов. Первым он предоставил слово митрополиту Воскресенскому Григорию, который зачитал приветствие от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Отрадно, что ваш регион на протяжении многих лет являет пример межрелигиозного мира и добрососедских отношений различных народов, его населяющих. Необходимо отметить высокий уровень церковно-государственных отношений, благодаря чему стало возможным, в частности, восстановление Храма в честь образа Святителя Николая, именуемого Тульским, и воссоздание исторического ансамбля всего Казанского Богородицкого монастыря. Темой настоящего мероприятия выбрана известная цитата из Послания Апостола Павла к ефесянам, призыв апостола Павла сохранять единство Духа в союзе мира звучит особенно актуально в нынешнее непростое время разделений и нестроений! Сегодня важно напоминать людям о непреходящих идеалах любви, солидарности и взаимопомощи, поскольку наше Отечество проходит через сложный период испытаний, сопряженных с умножением и обострением внешних и внутренних угроз», – зачитал владыка обращение Святейшего Патриарха.

Митрополит Воскресенский Григорий зачитал приветствие от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Победа должна наступить не только на линии соприкосновения с врагом, но и на внутреннем фронте»

Также в своем обращении предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул важность духовного образования народа страны, что позволит избежать разного рода разделений и противоречий.

«Важно, чтобы наши прихожане не только внешне исполняли те или иные обряды, но хорошо знали свою религиозную традицию. И в этом залог того, что у нашей страны будет благодатное, доброе будущее. У нашей страны будет победа, о которой все мы молимся. Сейчас мы все трудимся ради того, чтобы наши воины, которые с оружием в руках выполняют свой долг, имели силу духа, имели терпение, имели мужество, имели все необходимое с материальной стороны, для того чтобы победить. Но победа должна наступить не только на линии соприкосновения с врагом, она должна наступить и здесь, на внутреннем фронте», – отметил в своей речи Патриарх.

Владыка Григорий добавил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно отмечал Татарстан как пример единства народов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Владыка Григорий добавил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно отмечал Татарстан как пример единства народов.

«Это единство, которое необходимо обеспечить сейчас во всей нашей стране. Единство во имя победы, единство во имя будущего. Нашу страну, нашу Родину, населяют самые разные народы, представители различных религий, но тем не менее мы все хорошо осознаем: у нас одни общие исторические корни, ну и, самое главное, у нас общее будущее. И у нас у всех, у каждого из нас, ответственность за это будущее, мы с вами должны со своей стороны приложить все усилия к тому, чтобы преодолевать те кризисы и отвечать на те вызовы, которые в настоящее время существуют. Эти вызовы угрожают и нашему единству, и нашей стране. Мы только совместными усилиями, только сообща, как это было в прошлом, можем их преодолеть и сообща можем одержать победу. Давайте трудиться ради этого», – подчеркнул митрополит.

Евгений Еремин: «Россия возникла на основе именно русской государственности, и русский народ составляет большинство российского народа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В строительстве нашего великого государства равноправно участвовали представители многих других народов»

Форум проходит в завершение Года единства народов России, отметил начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации Евгений Еремин.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал и отразил в своем Указе, утвердившем основы государственной политики по сохранению и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей, что многонациональность российского народа – это наше великое достояние. Почему это именно наше великое достояние? Ведь в мире практически не осталось мононациональных или монорелигиозных народов, но российское единство народов, единство религий поистине уникально», – заявил он.

Россия возникла на основе именно русской государственности, и русский народ составляет большинство российского народа, отметил Евгений Еремин.

«Но при этом в строительстве нашего великого государства равноправно участвовали представители многих других народов. Они считают нашу страну также своей единственной, любимой и неповторимой Родиной. Наши народы вместе строили страну, вместе защищали ее от врагов, и вместе мы строим наше будущее. Так же происходит и в религиозной сфере. Здесь, в Татарстане, это наиболее ярко проявляется, как ни в каком другом месте: более 1100 лет назад народ в Волжской Булгарии принял ислам как государственную религию. Ислам стал неотъемлемой частью нашего общего российского духовного наследия. После того как здесь закрепилось Православие, оно также стало неотъемлемой частью духовного кода этой земли, духовного кода Республики Татарстан», – рассказал он.

Камиль хазрат Самигуллин: «Мы должны познавать друг друга, сохранять свой язык, свои традиции, свои религии, свою культуру, чтобы нам было интересно узнавать друг друга. Но также мы и должны соревноваться в благих делах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигулин традиционно стал гостем православного форума.

«Сразу хочу вспомнить слова из Корана, в которых говорится: “О люди, мы создали вас из мужчины и женщины и разделили вас на различные племена и народности. Для чего? Разве для того, чтобы вы разделялись, быть может, ради того, чтобы вы препирались? Нет! Для того чтобы вы познавали друг друга”. И когда мы хотим узнать своих соседей, в частности, православных соседей, мы опять же, обращаясь к Корану, смотрим, что же Всевышний нам, мусульманам, говорит о христианах: “Поистине ты не сможешь найти более близких к мусульманам, нежели те, кто говорит: “Мы христиане”. Потому что у них есть монахи, настоятели, и этот народ не имеет гордыни. В хадисе пророка Мухаммеда также говорится: “Соревнуйтесь в благих делах”. Из этого мы поняли, что мы должны познавать друг друга, сохранять свой язык, свои традиции, свои религии, свою культуру, чтобы нам было интересно узнавать друг друга. Но также мы и должны соревноваться в благих делах», – заявил Камиль хазрат.

«Татарстан – пример того, как люди, принадлежащие к разным религиям, могут совместно трудиться»

«Я хотел бы вспомнить, как владыка Григорий сегодня начинал свое обращение со слов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который 21 июля этого года в только что освященном храме Николы Тульского у нас в городе сказал следующее: “Татарстан является, действительно, замечательным примером межрелигиозного сотрудничества и примером того, как люди, принадлежащие к разным религиям и являющиеся гражданами одной страны, могут совместно трудиться во благо своих общин и во благо нашего государства”», – вспомнил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Он напомнил, что Святейший Патриарх за последние пять лет четыре раза посетил Казань.

«Каждый его приезд ознаменован многими прекрасными событиями. В 21-м году Святейший освятил воссозданный Казанский собор, который он же закладывал в 16-м году. В 23-м году Святейший патриарх был почетным гостем на Исламском форуме и говорил замечательные добрые слова о взаимном сотрудничестве, о нашей общей ответственности за жизнь на этой земле. В 25-м году он освящал храм-памятник на Казанке и совершал здесь Божественную литургию на праздник Казанской иконы Божьей Матери. И вот в этом году на праздник Казанской иконы Божьей Матери Святейший освятил храм Николы Тульского, в котором многие из вас сегодня молились, служили и утешались этим великим делом», – рассказал владыка Кирилл.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл напомнил о большом количестве храмов, которые восстанавливаются в Татарстане, и поблагодарил руководство республики и многочисленных волонтеров, которые приложили к этому руку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что визит Патриарха в Казань без преувеличения можно назвать доброй традицией, и призвал всех помолиться, чтобы и в следующем году Святейший Патриарх посетил столицу республики.

Митрополит Кирилл напомнил о большом количестве храмов, которые восстанавливаются в Татарстане, и поблагодарил руководство республики и многочисленных волонтеров, которые приложили к этому руку. К примеру, благодаря проекту «Куда ведут ручьи» удалось сохранить 44 храма республики, которые были разрушены.

Он напомнил о храмах, которые были построены. Это духовный комплекс «Тихий сад» при ДРКБ, который включает храм и мечеть. Совсем недавно в новом терминале казанского аэропорта были открыты молитвенная комната для православных и молельная для мусульман.

Владыка рассказал об огромной благотворительной работе, которая ведется в митрополии, о помощи участникам СВО, а также всем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

«Служба “Милосердие Казань” помогает не только на региональном, но и на межрегиональном уровне. Например, в прошлом году 400 человек из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также из Луганской и Донецкой народных республик приезжали к нам в Казань, на нашу конференцию по церковному социальному служению. В этом году состоялось открытие проекта Ресурсный центр “Милосердия Поволжья” для системной помощи ветеранам и их семьям», – рассказал правящий архиерей.

Анна Громова: «В этом году мы с особой радостью представляем для региона передвижную выставку, которая динамично путешествует по региону» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ваше Высокопреосвященство, дорогие владыки, Григорий, Кирилл, благословите! Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич, мы вас приветствуем! Для меня огромная честь сегодня быть среди вас – на православном общественном форуме. Наше Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество – это и есть часть православной общественности, а также часть научной общественности, которая принимает на себя задачи по воспитанию молодежи, по историческому просвещению. Мы трудимся в Татарстане уже с 2019 года и регулярно проводим научные форумы, посвященные нашей истории, темам, которые имеют самое непосредственное отношение к землям Поволжья и Татарстана. В этом году мы с особой радостью представляем для региона передвижную выставку, которая динамично путешествует по региону. Сегодня она в Казани, а через неделю будет уже в другом городе Татарстана», – рассказала ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Речь о выставке Фонда «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» «История и традиции Священного Коронования русских Государей. Век XIX. К юбилеям коронационных торжеств. 1826. 1856. 1896». Ее открытие состоялось 11 ноября в Присутственных местах Казанского Кремля. Выставка стала частью Всероссийской научной конференции, которая приуроченная к 190-летию визита императора Николая I в Казань.

Рустам Минниханов: «В Татарстане, где в мире и согласии проживают представители разных национальностей и вероисповедания, проводится большая работа по развитию конструктивного государственного и религиозного диалога, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благодаря сплоченности и стойкости народа России мы сообща преодолеваем любые испытания»

Выслушав доклады всех участников форума, к присутствующим обратился Рустам Минниханов.

«Дорогие гости и участники форума! Рад приветствовать вас на ставшем уже традиционном форуме представителей духовенства и православной общественности Татарстана. Символично, что сегодня мы встречаемся в стенах IT-парка – это наглядно демонстрирует связь духовных традиций и современности. Актуальна и тема форума “Единство духа в союзе мира”. Именно благодаря сплоченности и стойкости народа России мы сообща преодолеваем любые испытания, передаем будущим поколениям бесценный опыт и знания и трудимся ради дальнейшего процветания нашей Родины», – заявил Раис Татарстана.

Особое значение все это приобретает в Год единства народов России, добавил он.

«В Татарстане, где в мире и согласии проживают представители разных национальностей и вероисповедания, проводится большая работа по развитию конструктивного государственного и религиозного диалога, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, созданию всех условий для удовлетворения гражданами своих религиозных потребностей. Мы благодарны за совместную конструктивную работу Московской Патриархии, Татарстанской митрополии, Казанской и Вятской епархиям, старообрядческой церкви. Особую признательность хочу адресовать большому другу нашей республики – Патриарху Кириллу», – подчеркнул Раис Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что Святейший Патриарх принимает активное участие как в жизни православных верующих, так и в мероприятиях, посвященных межрелигиозному диалогу.

«В республике продолжена работа по восстановлению и ремонту православных храмов, а также начато строительство новых объектов: восстановлен комплекс Казанского Богородицкого монастыря с древним храмом Николы Тульского, отремонтирован храм-памятник на реке Казанке, проведена реставрация Петропавловского собора, которому в этом году исполнилось 300 лет, заложен камень в основание Воскресенского кафедрального собора в Набережночелнинской епархии. Всего в настоящее время в Татарстане действуют 572 православных культовых объекта. Строится и восстанавливается 130 объектов. Также серьезное внимание уделяется проведению мероприятий в области духовного образования и культуры, все это является ярким свидетельством продолжающегося духовного возрождения, а также плодотворного сотрудничества православных организаций и государства. Уважаемые участники форума! Крайне непростое время, которое сегодня переживает наша страна, требует от нас выдержки, взаимопонимания и совместного созидательного труда. Уверен – наш форум в значительной мере поспособствует консолидации общества и развитию социального служения, желаю всем вам мира, добра и всего самого наилучшего, спасибо вам всем!» – заключил он.

После этого Раис Татарстана вручил награды представителям Татарстанской митрополии – духовенству и общественным деятелям.

По итогам работы форума была принята резолюция, которая отразит современное состояние Православия в Татарстане и перспективы его дальнейшего развития. Завершилась конференция праздничным концертом.