Бугульминский театр представит премьеру «Баталов. Напряжение чувств»

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Премьеру комедийной драмы «Баталов. Напряжение чувств» покажут 14 и 15 ноября в Бугульминском государственном русском драматическом театре имени А. В. Баталова. Постановка посвящена творчеству народного артиста СССР, имя которого носит театр.

В основу постановки легли два известных киносценария с участием Алексея Баталова – «9 дней одного года» и «Москва слезам не верит». Создатели спектакля объединили истории в одну сценическую композицию, чтобы по-новому раскрыть темы любви, дружбы, ревности, человеческих отношений и поиска счастья.

Первая часть отсылает к фильму «9 дней одного года», рассказывающему об ученых, научных экспериментах и риске для человеческой жизни. За профессиональными спорами героев здесь раскрываются личные переживания, дружба и любовь.

Вторая часть обращается к знакомой зрителям истории героинь фильма «Москва слезам не верит». Однако постановщики предлагают не сравнивать спектакль с кинолентой, а взглянуть на историю поиска счастья под другим углом.

Как отмечают в театре, спектакль стал первой театральной постановкой, посвященной творчеству Алексея Баталова, на сцене носящего его имя учреждения культуры.

Постановка вошла в репертуар театра благодаря федеральному проекту «Культура малой родины».