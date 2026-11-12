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Общество 12 ноября 2026 11:51

Минниханов назвал строительство одним из ключевых секторов экономики Татарстана

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Минниханов назвал строительство одним из ключевых секторов экономики Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в первой Международной строительной неделе БРИКС вместе с министром строительства России Иреком Файзуллиным. Форум объединил застройщиков, производителей строительных материалов и отраслевых экспертов. Об этом Раис Татарстана рассказал в своем канале в МАКСе.

На выставке в рамках мероприятия свои проекты и решения представили около 200 компаний из России, Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.

Минниханов отметил, что строительная отрасль остается одним из важных направлений экономики Татарстана. Ежегодно в республике вводят более 3 млн кв. метров жилья. По объему строительных работ регион входит в число лидеров России.

В 2026 году в Татарстане планируют построить и обновить более 3,9 тыс. объектов социально-культурной сферы. Главная цель этой работы – улучшение качества жизни жителей республики, подчеркнул Раис Татарстана.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov

#БРИКС #Рустам Минниханов
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