Врио бизнес-омбудсмена РТ встретился с предпринимателями Новошешминского района

Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ

Врио уполномоченного при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Ильнур Ибрагимов совершил первый рабочий выезд в муниципальный район после назначения на должность. Сегодня он посетил Новошешминский район, где встретился с местными предпринимателями и ознакомился с работой предприятий, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

В поездке его сопровождали глава Новошешминского района Егор Тарнавский, президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Ильяс Нуриев и прокурор района Руслан Гизятов.

Делегация побывала в ООО «Татарский конный завод № 57» в селе Слобода Петропавловская, а также в промышленном парке «Новошешминск», где ознакомилась с деятельностью его резидентов.

На встрече с предпринимателями Ильнур Ибрагимов обозначил основные принципы своей работы. Среди них – реальная защита прав бизнеса, преемственность в работе института общественных представителей в районах, профилактика нарушений и диалог с предпринимательским сообществом.

В частности, бизнес-омбудсмен намерен добиваться восстановления нарушенных прав предпринимателей через взаимодействие с надзорными органами, прокуратурой и судами. Также он обозначил необходимость разъяснять требования законодательства и инициировать изменения норм, которые мешают развитию бизнеса.

«Ильнур Ибрагимов – человек с богатым прокурорским опытом. Бизнес-сообщество республики надеется, что его работа в должности бизнес-омбудсмена РТ позволит использовать для защиты прав предпринимателей все доступные правовые инструменты, предусмотренные законодательством», – отметил Ильяс Нуриев.

Обратиться в общественную приемную уполномоченного при Раисе РТ по вопросам защиты прав предпринимателей можно по телефону горячей линии: 8 (843) 203-29-08.