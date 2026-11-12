Эксперты из Татарстана рассказали, на чем держится межнациональное единство Росс

Ко Дню народного единства, прошедшего 4 ноября, эксперты из Татарстана рассказали, что основой сплоченности россиян остаются общая история, русский язык, гражданская идентичность и опыт совместной жизни. По данным ВЦИОМ, 92% россиян общаются с представителями разных национальностей, 78% относятся к ним без опаски, а 91% называют главной объединяющей силой саму страну, гражданство, общую историю, традиции и русский язык.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев на площадке «Экспертного клуба» отметил, что в современных условиях День народного единства обрел новые символизм и смыслы. По его словам, с одной стороны, он связан с историческими событиями Смуты начала XVII века и освобождения страны от иностранных захватчиков, с другой – получил особую актуальность: в современном мире наблюдается ожесточенное противостояние, принимающее черты тотальной войны в экономическом, политическом, военном, идеологическом и нравственном измерениях.

«Мы, россияне, чувствуем это противостояние, понимаем, что представляем собой особое сообщество людей, имеющих общие интересы, ценности, историю и будущее. И, самое главное, ощущаем, что мировое зло на нас всех напало, желает ослабить и уничтожить. И что только сообща мы, представители разных национальностей и религиозных конфессий, успешно решим все задачи. Наше многообразие – наше преимущество», – сказал Бикеев.

Он отметил, что в этих условиях сплочение общества идет гигантскими шагами: как когда-то в результате Великой Отечественной войны сформировался прочный фундамент единства народа-победителя, так и сейчас в ходе специальной военной операции видна консолидация граждан на основе патриотизма и традиционных российских духовно-нравственных ценностей. «Праздник становится все более народным и близким людям. Россияне нуждаются в сплочении, желают, ценят и готовы его защищать», – подчеркнул он.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова считает, что межнациональное единство держится не на том, что различия становятся менее заметными, а на общем гражданском контексте и постоянном опыте совместной жизни. По ее словам, русский язык, общая история и гражданская идентичность создают общий каркас страны, но устойчивость модели зависит от того, насколько свободно каждый народ может сохранять собственную культуру и традиции. Для Татарстана это особенно предметная тема: республика в 2026 году участвует в проведении Года единства народов России, и здесь межнациональное согласие существует не как отдельная праздничная повестка, а как часть повседневной общественной жизни.

«Главная объединительная сила, на мой взгляд, – это ощущение общей ответственности за страну и понимание, что наше культурное многообразие не требует унификации. Оно требует уважения, нормального человеческого общения и общих дел», – сказала Павлова.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ, член Общественной палаты РТ Андрей Большаков отметил, что основой для единства России всегда являлось сильное государство: если оно слабеет, страна терпит большие бедствия. По его словам, современное российское государство окрепло, повысило военно-политический и экономический потенциал и сформировало гражданское общество, а факторами целостности страны являются угрозы из западных стран, проведение СВО и грамотная политика в сфере межэтнического и межрелигиозного образования.

«В последние годы улучшается профилактика экстремизма и терроризма, сформирована новая, более эффективная политика в сфере миграции, особенно после теракта в Красногорске. Близость культурных традиций и обычаев при всем их многообразии формирует единство всей гражданской нации – россиян. Всех скрепляет русский язык и языки старожильческих народов России. У ряда народов – русских, татар, марийцев, мордвы, якутов и многих других – только одна историческая Родина, Российская Федерация», – сказал он.

Большаков добавил, что в Татарстане проводится политика межэтнического и межрелигиозного согласия на основе единого социально-экономического курса и дипломатии регионов, а национализм и салафизм маргинализированы, выдавлены за границу и преследуются властями: отдельные проявления характерны лишь для небольшого числа маргинализированной интеллигенции и жестко осуждаются руководством республики.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», депутат Госсовета РТ Эмиль Губайдуллин считает, что межнациональное единство начинается с уважения друг к другу, общих ценностей и понимания, что, несмотря на различия в языке, культуре и традициях, у нас одна страна и общее будущее.

«Татарстан в этом отношении – хороший пример. На протяжении многих поколений здесь живут и работают представители разных национальностей. И наше единство проявляется не только в праздниках и культурных традициях, но прежде всего в повседневной жизни: в семьях, трудовых коллективах, образовательных организациях, в совместных делах и достижениях», – сказал он.

По его словам, особенно хорошо это видно в работе с молодежью: на чемпионатах профессионального мастерства встречаются ребята из разных регионов России с разными традициями и опытом, но когда они вместе решают профессиональные задачи, обмениваются знаниями и поддерживают друг друга, национальность перестает быть тем, что их разделяет, а на первый план выходят общие интересы, взаимное уважение и стремление к результату.

«Поэтому я убежден, что одна из главных объединяющих сил нашего общества – это созидательный труд и общие цели. А сохранить и укрепить межнациональное согласие можно только через постоянный диалог, уважение к культуре каждого народа и воспитание этих ценностей у подрастающего поколения. Именно в этом я вижу одну из сильных сторон Татарстана: мы умеем не просто жить рядом, а вместе работать, развиваться и строить будущее», – заключил Губайдуллин.