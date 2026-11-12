В Татарстане 23 ветерана СВО трудоустроились благодаря клубам «СВОи.Карьера»

В Татарстане 23 ветерана специальной военной операции трудоустроились благодаря мужским клубам «СВОи.Карьера», организованным кадровыми центрами «Работа России» РТ. Еще 11 ветеранов открыли свое дело, сообщает пресс-служба кадрового центра.

«Некоторые участники клубов смогли открыть ИП и оформить самозанятость. Всего с начала года проведено более 30 заседаний клубов, которые объединили более 160 участников СВО», – рассказали в пресс-службе.

Новую работу нашли инженеры, механики, операторы станков с ЧПУ, монтеры пути и специалисты других профессий. Ветераны пополнили трудовые коллективы ОАО «РЖД», СП «Татнефть-Добыча», Зеленодольский завод имени Горького, НПП «ГКС», ГУП «Электрические сети» и другие предприятия и организации.

«Проект помогает ветеранам реализовать предпринимательский потенциал. 11 участников СВО открыли собственное дело, зарегистрировавшись в качестве самозанятых или ИП. Они развивают бизнес в сфере клининга, мебельного производства, фильтрации воды, строительства, шиномонтажа, оказания юридических услуг, а также расчистки земельных участков», – отметили в пресс-службе.

Благодаря национальному проекту «Кадры» 13 человек прошли бесплатное обучение и получили востребованные квалификации водителей и охранников. На заседаниях мужских клубов карьерные консультанты проводят мастер-классы по составлению резюме, деловые игры, встречи с работодателями.

«Мы комплексно подходим к трудоустройству ветеранов специальной военной операции. Карьерные консультанты выступают надежными проводниками для успешного возвращения защитников к мирной жизни и построения их профессионального будущего», – отметил директор кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.

Напомним, кадровые центры «Работа России» — это модернизированные центры занятости, которые стали ключевыми площадками для реализации национального проекта «Кадры», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.