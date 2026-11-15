Найденное в РТ городище оказалось самой западной точкой пьяноборской культуры

Фото: media.kpfu.ru (Рузиль Саттаров, Виктор Морозов)

Обнаруженное этим летом на мысу правого берега реки Бизякинки около села Татарский Сарсаз Менделеевского района Татарстана городище Татарский Сарсаз I оказалось самой западной точкой расселения представителей пьяноборской историко-культурной общности. Об этом рассказал доцент кафедры археологии и этнологии Казанского федерального университета Рузиль Саттаров, сообщает пресс-служба вуза.

Прежде считалось, что границы пьяноборской культуры проходят немного восточнее. «Эти памятники дополняют наши представления о системе расселения пьяноборской культуры, о тех людях, которые жили здесь на рубеже нашей эры. Они показывают непосредственно, как далеко заходило это население и где примерно проходит западная граница», – пояснил ученый.

Кроме того, исследователь предварительно объяснил характер клада, найденного на городище. Это бронзовый нагрудник из трех пластин и детали обувного декора с сохранившимися кожаными шнурками. Скорее всего, владельцы по неизвестным причинам спрятали готовый комплект женского костюма.

«<...> таких сокровищ не так много. Все они приурочены как раз к восточным районам Татарстана, к правобережью Камы, и к юго-западу Удмуртии. Во многих этих находках фигурируют римские вещи», – указал на уникальность нынешней находки доцент КФУ.

Специалисты провели аналогии с найденными ранее кладами пьяноборской культуры – обнаруженным на территории нынешнего Менделеевского района еще в 1913 году Ахтиальским и открытыми в Каракулинском районе Удмуртии Дубровским, Ильнешским, Трошковским.

Фото: media.kpfu.ru (Рузиль Саттаров, Виктор Морозов)

Как отмечал археолог Владимир Генинг, концентрация подобных комплексов в бассейне нижней Камы связана с функционированием трансконтинентальных торговых путей. Римские импорты достаточно часто встречаются в таких кладах, что свидетельствует о связях пьяноборцев с античным миром.

Городище и клад были открыты в ходе совместной экспедиции Казанского федерального университета и московской компании «Археология Восточно-Европейской равнины». Ученые готовятся к масштабным раскопкам, намеченным на 2027 год. Им предстоит определить, был ли клад спрятан в момент опасности или он представляет собой часть ритуального комплекса.

Сам памятник должен быть поставлен на государственную охрану. Городище датируется II – началом III века нашей эры. Поселение площадью около одного гектара находилось на мысу высотой 12–13 метров над рекой, который был защищен валом и рвом.

Пьяноборская культурно-историческая общность (культура) существовала с II века до нашей эры по начало III века нашей эры в Нижнем Прикамье и по реке Вятке. Она возникла на месте распавшейся ананьинской культурно-исторической общности, от которой, впрочем, отделена хиатусом (хронологическим промежутком).

Традиционно исследователи связывали пьяноборскую культуру с предками удмуртов. Также пьяноборцы оказали влияние на формирование культуры рязано-окских могильников, потомки представителей которой приняли участие в складывании мордовских этносов – эрзи и мокши.