Свищев поздравил Коростелева, Терентьеву и Непряеву с выступлением в Муонио

Савелий Коростелев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев прокомментировал выступление российских лыжников Савелия Коростелева, Натальи Терентьевой и Дарьи Непряевой на традиционных предсезонных состязаниях в финском Муонио. Все они во внутрироссийских первенствах представляют Татарстан.

«Я бы хотел поздравить не только Савелия, хотя прежде всего его, но и прекрасных Наталью Терентьеву и Дарью Непряеву. Они прекрасно выступили с учетом нервозной обстановки в Европе, тем более в Финляндии. Уже скоро Кубок мира. Это была не самая сложная гонка, но я поздравляю ребят», – заявил спортивный функционер в разговоре с изданием «Чемпионат».

«Я поздравил Савелия. У ребят прекрасное настроение. Надеемся, все получат визу в Европу и смогут добраться до Финляндии», – добавил Свищев, выразив также надежду на участие российских лыжников в предстоящем Кубке мира.

«Савелий – молодец! Выиграл предсезонную гонку. Но, я так понимаю, конкурентов там особо не было. Но в целом – молодец», – отреагировала до этого на произошедшее заместитель главы Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе.

Савелий Коростелев победил в гонке с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем с результатом 25 минут 35,50 секунды. «Такие небольшие смешанные чувства непонятные от гонки остались, но результат хороший», – оценил достигнутый успех спортсмен.

Наталья Терентьева и Дарья Непряева в аналогичной гонке среди женщин заняли шестое и девятое места соответственно. Предсезонные старты в Муонио проходят под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) с 13 по 15 ноября.