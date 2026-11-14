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На главную ТИ-Спорт 14 ноября 2026 13:23

Ротенберг выразил восхищение Валиевой и пожелал ей удачи во всех начинаниях

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Ротенберг выразил восхищение Валиевой и пожелал ей удачи во всех начинаниях
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил восхищение намерением фигуристки Камилы Валиевой продолжить спортивную карьеру.

«Конечно, восхищает. Я желаю ей только удачи и поддерживаю во всех идеях и начинаниях», – ответил Ротенберг РИА Новости на вопрос, как он относится к тому, что Валиева хочет продолжать карьеру.

Ранее источник агентства сообщил, что переход Валиевой от Светланы Соколовской к Этери Тутберидзе пока рано считать свершившимся.

Отмечается, что на прошлой неделе фигуристка приступила к тренировкам на старой арене «Хрустальный» в Москве, где ранее работала группа Тутберидзе. Валиевой предоставили индивидуальный лед для восстановления после перерыва, связанного с проблемами со здоровьем.

#Камила Валиева #фигурное катание #роман ротенберг
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