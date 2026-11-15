IH: Моссад предупредил ЦРУ о готовящемся покушении на Трампа

Израильская разведывательная служба Моссад официально уведомила американское Центральное разведывательное управление о подготовке Ираном покушений на Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и чиновников его администрации. Об этом со ссылкой на высокопоставленных израильских и американских должностных лиц пишет газета Israel Hayom.

По данным собеседников издания, информация о готовящихся покушениях была подтверждена еще одной западной разведывательной службой. Согласно сведениям израильской разведки, речь может идти в том числе об атаках с помощью начиненных взрывчаткой БПЛА, которым трудно противостоять с помощью стандартных мер безопасности.

Директор Моссада Роман Гофман сейчас находится с визитом в США. В его рамках он, в частности, встретился с коллегой – директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом – для синхронизации действий, отмечает IH.

В ответ на угрозу лица, которые могут стать мишенями для атак, ограничили публичные выступления на открытом воздухе. Некоторые временно перебрались из своих домов на военные базы. Речь идет, в частности, о курирующем санкции против Ирана министре финансов США Скоте Бессенте, выступающем против сделки с исламской республикой государственном секретаре Марко Рубио и шефе Пентагона Пите Хегсете.

Сам Дональд Трамп, как рассказали источники газеты, резко сократил число публичных выступлений на открытом воздухе. Когда они все же происходят, применяются дополнительные меры безопасности, включая специальные системы для нейтрализации угроз со стороны беспилотников.

Высокопоставленные собеседники издания объяснили, что именно ставшие известными намерения Ирана организовать покушения на Президента США и представителей его администрации изменили отношение американского лидера к перспективам заключения соглашения с ИРИ.

Так, Трамп отстранил вице-президента Джей Ди Вэнса, который настаивает на необходимости сделки и объяснил последствиями войны с Ираном проигрыш республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, от переговоров.

На следующий день после того, как появилась информация о планах Вэнса напрямую встретиться с иранскими чиновниками для достижения соглашения о завершении войны, Дональд Трамп посоветовал ему сосредоточиться на борьбе с коррупцией и преступностью в городах и штатах США, находящихся под управлением демократов.