Татарстан в повестке Путина, иллюзии Абу-Даби, национальные СМИ: акценты недели

В Кремле прошла встреча Владимира Путина и Рустама Минниханова, в столице ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины, а Казань приняла XI Форум национальных СМИ. Эти и другие темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

«Нормально у вас все»: о чем говорили Путин и Минниханов

Главное событие недели – встреча Президента России Владимира Путина с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Кремле. Она началась показательно: пожимая руку руководителю республики, Президент приветствовал его по-татарски: «Исәнмесез!» Затем Путин спросил по-деловому: «Чем порадуете, Рустам Нургалиевич?» И порадовать было чем.

Минниханов доложил, что валовой региональный продукт Татарстана достиг 3,76 трлн рублей – 102,9% [год к году], объем промышленного производства составил 3,88 трлн рублей, или 105,9% [год к году]. При этом, напомнил Раис, в прошлом году промпроизводство увеличилось более чем на 10% – то есть оно растет уже на высокой базе. Стройка выросла до 500 млрд рублей, розничная торговля – до 1,102 трлн рублей (плюс 7%). «Но самое главное – инвестиции. Мы не упали, пока идем 100,5%», – подчеркнул Минниханов. «Это хорошо», – отреагировал Президент.

Не обошлось и без обсуждения проблем. Конечно же, в конструктивном и доброжелательном ключе. Раис республики рассказал о зерне: урожай хороший, но цена низкая – «логистика закрыта». Путин пообещал разбираться вместе. Отдельно руководитель Татарстана поблагодарил за программу газификации (доступ к газу получили 34700 домовладений в новых микрорайонах) и сообщил, что два нефтеперерабатывающих предприятия республики «нормально работают».

Отдельная линия разговора – машиностроение. По словам Минниханова, «КАМАЗ» после некоторого спада «функционирует нормально». Президент предложил рассмотреть дополнительную программу обновления регионального и муниципального транспорта – это должно поддержать отрасль. Раис Татарстана добавил важный нюанс, попросив поддержать лизинговые компании. А еще поделился практикой: коммунальную и сельхозтехнику можно возвращать в строй после капремонта примерно за половину стоимости новой – с гарантией, как это уже делают в пожарных частях и муниципальных службах.

Резюме встречи сформулировал Путин: «Нормально у вас все, обстановка хорошая. Но надеюсь, что Татарстан будет удерживать завоеванные лидерские позиции по очень многим направлениям». Минниханов ответил в том же ключе: «С вашей поддержкой другого пути у нас нет».

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, известный блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов раскрыли основные акценты знаковой встречи.

Изображение сгенерировано нейросетью

Абу-Даби: гуманитарный прорыв и «пропасть по позициям»

Главное политическое событие недели для всего мира произошло в Абу-Даби. После почти девятимесячного перерыва возобновились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Затем в Москву пожаловали спецпосланники президента США Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По фактам – полноценный результат один (помимо самого факта перезапуска переговорного процесса): обмен пленными. По сути – переговоры лишь очертили пропасть между позициями сторон: Киев настаивает на заморозке по текущей линии фронта, Москва – на выводе украинских войск со всей территории Донбасса и отказе считать принадлежность новых регионов предметом торга.

А ключевой темой дискуссий стала будущая архитектура безопасности в Европе – вопрос, в котором, как отметил Владимир Мединский, России раньше «последовательно отказывали». «Мы обменялись позициями, где-то нашли понимание, где-то нет», – подытожил глава российской делегации.

А вот по главному вопросу – территориальному – прогресса пока нет. Мединский прямо исключил возможность территориального обмена с Украиной.

Проверять оценку главы российской делегации в реальном времени не пришлось: сразу по итогам раунда Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Цепочку этих событий обсудили участники видеоподкаста.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань – медиастолица национальных СМИ

Важным событием недели стал XI Форум национальных СМИ, который прошел в Казани с 10 по 12 ноября. Площадкой стал Центр уникального мастерства, организатором – республиканское агентство «Татмедиа».

Форум собрал около 300 представителей медиа из 32 регионов России – от Якутии до Донецкой и Луганской республик – плюс делегацию из Абхазии. Впервые у форума появились федеральные партнеры: ВГТРК, ТАСС, МИА «Россия сегодня», АНО «Диалог».

Центральным событием стало пленарное заседание «Национальные СМИ России: единство в многообразии». Раис Татарстана в приветственной телеграмме сформулировал нерв всей встречи: «Сегодня журналистика стремительно меняется, активно внедряются новые технологии и форматы. Но неизменным остается главное – ответственность за каждое слово, уважение к аудитории и верность своей стране».

Программа трехдневного обмена мнениями была утилитарной и современной: нейросети в редакциях, визуальный контент, проверка фактов, деловая журналистика – и отдельная тема, которую на форуме ставили в один ряд с технологиями по важности: поддержка языков народов России.

Итоги форума подвели участники «Акцентов недели».