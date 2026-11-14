Минниханов избран председателем набсовета отделения общества «Знание» в РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участники прошедшего в Казани общего собрания Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание» приняли решение о создании наблюдательного совета и избрали его председателем Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Заместителями главы набсовета избраны вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев. Ранее, 31 октября, на совещании в Правительстве республики Рустам Минниханов подтвердил готовность возглавить наблюдательный совет «Знания» в Татарстане.

Участники собрания определили, что наблюдательный совет формирует рекомендации по реализации программ регионального отделения и развивает его сотрудничество с партнерами.

Кроме того, собравшиеся в Доме Правительства РТ переизбрали председателем Татарстанского регионального отделения общества «Знание» ректора Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Асию Тимирясову. Ревизором отделения стал Андрей Никитин.

Директор филиала общества «Знание» в РТ, региональный координатор советников директоров по воспитанию Алексей Зиновьев доложил об итогах работы отделения за первые девять месяцев 2026 года. «Интерес к деятельности организации в республике растет, увеличивается как число лекторов, так и количество членов отделения», – поделился он своей оценкой ситуации.

Отдельно состоялось обсуждение проекта «Советник-просветитель» и деятельности «модельного» лектория общества «Знание» на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане. Главный федеральный инспектор по РТ Айрат Ахметшин указал на ценность и комплексный подход, свойственные реализуемой в Верхнеуслонском районе республики инициативе «Советник-просветитель».

Завершило заседание церемония награждения просветителей. Лейла Фазлеева упомянула работу советников директоров по воспитанию и их значимый вклад в развитие просвещения в регионе. Благодарностями Кабмина РТ отмечены 13 человек. Это, в частности, участники специальной военной операции Кирилл Дмитриев, Марта Макарова и Виталий Ильин, советники директоров по воспитанию и их муниципальные координаторы Назиля Биктагирова, Эвита Кадырова, Альбина Горшенина, Флюзия Салахова, Наталья Абрамова и Анастасия Игнатьева.