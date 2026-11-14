Коростелев победил в разделке на 10 километров классикой на турнире в Муонио

Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок РТ

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий Татарстан во внутренних первенствах, победил в гонке с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем среди мужчин в рамках традиционных предсезонных состязаний в финском Муонио.

Коростелев, являющийся бронзовым призером этапа Кубка мира 2025–2026 годов и участником зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, финишировал с результатом 25 минут 35,50 секунды. Вторым пришел финн Ари Лууса, отставший от лидера на 5,4 секунды, а третьим стал норвежец Эрик Вальнес с отставанием 21,3 секунды.

Среди женщин гонку с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем в рамках турнира в Муонио выиграла итальянка Катерина Ганц, преодолевшая дистанцию за 29 минут 40 секунд.

Второй финишировала представительница Финляндии Ясми Йоэнсуу, отставшая от победительницы на одну секунду. Третьей пришла ее соотечественница Юханна Матинтало с отставанием 8,1 секунды.

Россиянки Наталья Терентьева и Дарья Непряева, во внутренних первенствах представляющие Татарстан, заняли шестое и девятое места соответственно.

Терентьева, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете и обладательница Кубка мира сезона 2021–2022 годов, показала результат 29 минут 56,3 секунды (отставание – 16,3 секунды). Участница Олимпиады в Милане Непряева преодолела дистанцию за 30 минут 13,70 секунды (отставание – 33,7 секунды).

Предсезонные старты в Муонио проходят под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) с 13 по 15 ноября.