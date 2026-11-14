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Политика 14 ноября 2026 18:27

В Кремле назвали дату встречи Путина, Си и Трампа

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В Кремле назвали дату встречи Путина, Си и Трампа
Дмитрий Песков в 2024 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне. О достижении соответствующей договоренности сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между Президентом Путиным, Председателем Си и Президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС», – проинформировал пресс-секретарь главы российского государства.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. О возможных трехсторонних переговорах еще 25 октября рассказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

Позднее, 1 ноября, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью программе Bericht aus Berlin на телеканале ARD, что Китай не готовит трехстороннюю встречу с Россией и США по завершению вооруженного противостояния на Украине. Вместе с тем он допустил проведение саммита трех лидеров вне контекста украинского конфликта.

По информации Пескова, на 4 ноября повестка еще не подтвержденной тогда встречи не была согласована. Несмотря на это, в тот же день представитель МИД КНР Мао Нин подтвердила проведение консультаций о возможных переговорах Путина, Си и Трампа.

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