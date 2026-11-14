«Татарский мир живет не только в Казани»: «Миллиард.Татар» назвал «Татар года»

Когда началось и закончилось голосование?

Шорт-листы рейтинга «Татары года» собираются редакцией «Миллиард.Татар» и экспертами на протяжении всего года - в них входят значимые для татарской культуры и науки проекты, деятели науки и культуры, представители духовенства, учителя и общественники, неравнодушные к судьбе татарского языка и народа люди, вклад которых часто может остаться незамеченным.

Летом 2026 года редакция также объявила open-call по номинациям - читатели могли предложить проекты и деятелей, внесших значимый вклад в сохранение и развитие татарской культуры, истории и языка. Условие было одно - заявить самого себя нельзя.

Первое голосование стартовало уже 10 сентября 2026 года, а подведение итогов состоялось уже через два месяца - в 23:59 12 ноября 2026 года все голосования были остановлены. Всего за этот период суммарно за 250 участников в 25 номинациях рейтинга были отданы 116 тысяч 481 голос. Из них 32 011 на сайте «Татары года», 34 244 - в Telegram канале «Миллиард.Татар», и 50 226 голосов на странице «Миллиард.Татар» в социальной сети ВКонтакте.

«За два месяца в голосовании приняли участие свыше 100 тысяч человек»

Как отметил главный редактор информационного агентства «Татар-информ» Ринат Билалов, подведение итогов рейтинга стало также и подведением итогов работы проекта за год.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы уже в четвертый раз проводим голосование в онлайн-формате. Действительно, можно сказать, что с каждым годом проект набирает обороты: фактически, в это вовлечены десятки тысяч людей. А если говорить о количестве проголосовавших, то можно понять масштаб — за два месяца в голосованиях приняли участие свыше 100 тысяч человек. В прошлом году цифры тоже были сопоставимые.

Это говорит о том, что, когда почти 6 лет назад мы начинали проект «Миллиард татар», он стартовал с очень небольшими силами и небольшим коллективом. Но за эти годы удалось создать такое большое комьюнити - в социальных сетях и сайтах издания мы видим огромное количество людей, действительно заинтересованных культурой и историей татарского народа. А среди участников рейтинга люди не только из других регионов и городов России, но и из других стран», - рассказал Ринат Вагизович.

Также Ринат Билалов подчеркнул, что уже не первый год наблюдается очень большой запрос на информацию, которую публикует редакция «Миллиард.Татар».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы должны поблагодарить коллектив «Миллиард татар» и научное сообщество республики, потому что за эти годы у нас сложилось тесное партнерство с институтами Академии наук нашей республики, с гуманитарным блоком нашей научной среды.

Конечно же, мы очень признательны внештатным авторам. Так получилось, что изначально большое количество людей были вовлечены в качестве авторов, и сейчас многие из них продолжают, появляются новые. Очень важно, что «Миллиард татар» как проект не остался просто сайтом, он вышел в офлайн - у него есть проект лектория, который тоже пользуется успехом. Уникальная тематика, уникальные спикеры — все это дает возможность вовлечь дополнительно читателей и людей, заинтересованных в изучении истории и культуры.

Поэтому для нас этот проект — в каком-то смысле подведение итогов работы «Миллиард татар» за год: мы видим, что получилось, что не получилось, к чему еще надо стремиться», - подытожил Билалов.

«Татарский мир живет не только в Казани, и рейтинг «Татары года» впервые наглядно это доказал»

Как верно подметил главный редактор и идейный локомотив редакции «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев, результаты рейтинга говорят сами за себя - приоритет по-прежнему отдается молодежи и воспитанию подрастающего поколения, сектору просвещения.

«116 481 голос - и цифры честно говорят о нас больше, чем любые слова. Почти половина голосов ушла в школьные и молодежные номинации: народ сам расставил приоритеты, поставив в центр учителя и подрастающее поколение. Но, к сожалению, ни одна казанская школа и ни один казанский учитель не победили в своих номинациях, первое место забрали татары Самары и татарское село Шыгырдан в Чувашии, а лучшим активистом за пределами республики стала исследовательница языка сибирских татар из Тюмени. Это снова подтверждает тот факт, что татарский мир живет не только в Казани, и наш рейтинг впервые наглядно это доказал.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Из десяти финалистов «Народного выбора» в итоговое голосование прошли пять женщин: учительница, пловчиха, дизайнер, ученая и вышивальщица, в продвижении татарского мира роль женщин огромна.

На протяжении шести лет мы искали и находили неизвестных героев, обделенных вниманием: людей, которых не показывают федеральные каналы, но они делают для народа больше многих звезд. Голосовать в этом году пришлось в тяжелую для рунета осень - были совершены удары по дата-центрам, мы столкнулись с ограничениями мобильного интернета и закрытием уязвимостей, - но сразу три площадки голосований страховали друг друга, и никто не остался без голоса», - сказал Арслан Минвалеев.

Также не впервые участники голосований столкнулись с мошенническими схемами и предложениями о накрутке голосов. Минвалеев подчеркнул, что здесь не покупают признание, а заслуживают его.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Журналистка Муршида Киямова отметила, что в рамках рейтинга действительно ведется большая и непростая работа.

«Из-за блокировок и ошибок в работе интернета не всегда получалось легко зайти в шорт-листы голосований — приходилось выходить и заново стучаться, на деле выяснилось, что даже мониторинг сайта это огромный труд. Хочу сказать спасибо редакции «Миллиард.Татар» за этот действительно великий труд. И это ценно не только для вас, но и для нас, блогеров и журналистов, которые стремятся к татарскому слову. Выражаю свою искреннюю благодарность.

Кто-то может подумать, что это не такая уж глобальная вещь, но ведь и название какое — «Миллиард.Татар». В процессе голосований мы вышли и на зарубежные страны, и на различные регионы России. Я горжусь тем, что мы занимаемся популяризацией важных вещей и культуры, показываем себя. Роль этого была огромной. Еще раз выражаю свою благодарность!» - сказала в ходе пресс-конференции по итогам рейтинга Киямова.

Чем завершилось голосование - победители в номинациях

В шорт-листы голосований в этом году попало 250 проектов и деятелей науки и культуры. Суммарно за них за время голосований было отдано почти 120 тысяч голосов.

В номинации «Молодой татарин» развернулась настоящая острая битва между претендентами, причем очень активно всегда голосовали татары за пределами Республики Татарстан.

В номинации «Лучшая татарская песня» символично и ожидаемо победили популярные эстрадные певицы Гузель Уразова и Ильмира Нагимова с хитом «Татар кызы».

Фото: из открытых источников (соц. сети) vkvideo.ru

Неожиданную победу в номинации для молодых и не массовых проектов «Музыкальный прорыв» вырвал коллектив «Уйна, гармун!», ставший настоящим культурным кодом и символом эпохи.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В номинации «Лучший татарский спортсмен» стала татарская спортсменка из Набережных Челнов, пловчиха Ралина Гилязова, которая взяла золото на чемпионате России и дебютировала на чемпионате Европы в этом году.

Фото: из личного архива Ралины Гилязовой

Ожидаемо «Лучшей татарской школой - 2026» стала самарская школа «Яктылык». Редакция «Миллиард.Татар» и экспертное жюри рейтинга отметили прекрасную преемственность: в прошлом году в аналогичной учительской номинации лидером по результатам голосований стала преподаватель из этой же самарской школы.

Фото: из личного архива Рахимы Хайровой

Номинация «Татарский учитель» ежегодно вызывает большой ажиотаж. В этот раз большая борьба также шла среди нескольких фаворитов, победу одержала учитель татарского языка из Чувашии - Гелсирень Абейдуллова из Шыгырданской школы Батыревского района.

Фото: shigsosh-batyr.edu21.cap.ru

В номинации «Лучший татарский спектакль» в этом году было большое представительство театра имени Тинчурина, но эксперты объяснили - театр действительно провел невероятно активный год и выпустил много сильных постановок. Первое заслуженное место забрал спектакль «Хыял артыннан».

Фото: © «Миллиард.Татар»

Среди множества известных мастеров театральной сцены неожиданную и радостную победу в номинации «Лучший татарский актер» одержал ведущий актер театра кукол «Экият» Дилюс Хузяхметов, чей вклад в развитие татарского театрального искусства и мощную поддержку команды отметили читатели.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Лучшим «Татарским фильмом» в этом году стал проект телекомпании ТНВ - «Ай булмаса, йолдыз бар». А в борьбе за звание «Лучшее событие в татарской культуре» была мощная конкуренция между выставкой «Җеп» и этнофестивалем «Стиль жизни - Культурный код», но в итоге победил этнофестиваль.

Исполнители главных ролей Алмаз Бурганов и Диляра Фазлиева Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Лучшим татарским дизайнером и модным проектом» в этом году стала молодой дизайнер Илюза с брендом ЛалеАй, одежду с национальной вышивкой которого в этом году можно было увидеть у многих заслуженных артистов, в том числе у Алсу Сафиной.

Фото предоставил бренд ИЛЮЗА ЛалеАй

В номинации «Татарский медиапроект» заслуженную победу забрал активный татарский паблик «Tatarlar Best», который делает огромную работу по популяризации татарской культуры в социальных сетях.

Фото: TATARLAR_BEST

Новая номинация «Татарский блогер года» в этом году вызвала большой ажиотаж. Победителем неожиданно стал татарский блогер, живущий в американской глуши Ильдар Шагалиев - уроженец Башкортостана, прославившийся своими забавными видео (например, где он «переиначивает» имя своего соседа на татарский манер).

Фотографии предоставлены Ильдаром Шагалиевым

Настоящая дуэль развернулась в номинации гастрономических проектов - между новой каһвәханә «Сөт» и проектом татарской чайной «Чинаякъ». В итоге «Чинаякъ» буквально из-под носа увел победу с отрывом всего в несколько десятков голосов.

Фото: chinayak

Среди множества достойных кандидатов в «Татарских языковых проектах» на самом финише вперед вырвалась новая платформа для изучения татарского языка «ИкеТел».

Фото: скрин iketel.ru

А звание «Лучший татарский музей года» в этом году забрал исторический заповедник «Иске Казан» - одно из главных мест силы татарского народа под Казанью.

Экспозиция историко-этнографического музея Фото: iskekazan.tatar

Номинация «Татарский маркетинг, реклама и пиар» вызвала споры у профильных пабликов о критериях отбора, но дискуссии в этом вопросе говорят о спросе. На самом деле не так много примеров удачных рекламных кампаний на татарском языке. Кандидатов в этой сфере набирать непросто, но компания МТС ежегодно делает татарские проекты и попадает на глаза экспертной комиссии. В этот раз МТС также заслуженно победила со своим онлайн-проектом на татарском языке для бизнеса.

Фото: скрин видео mts-link.ru

Как правило, звание «Самый перспективный молодой татарин» забирают молодые татары из регионов, в этом году в шорт-лист попали и татарстанские блогеры и журналисты. Победу в голосованиях одержал Ихтияр Кыямов - автор исторических роликов на татарском языке. В голосовании он победил с большим отрывом благодаря мощной поддержке семьи и команды.

Фото: © «Татар-информ»

Чтобы не сравнивать гигантов вроде «Татнефти» с маленькими булочными в новой номинации «Корпорация Татарстан», эксперты решили оценивать именно визионеров — предпринимателей, продвигающих Татарстан и культуру за его пределами. Победителем стал владелец фермы «Рамаевская» Фарид Хайрутдинов, который открыл в Ташкенте три магазина с татарскими фермерскими продуктами, создав новые точки притяжения для татар.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В номинации «Дусларыбыз» (Друзья татарского народа) в последний день голосования развернулась настоящая битва между марийским лингвистом и активистом цифровизации татарского языка Андреем Чемишевым и мастером художественной вышивки, реставратором Аглаей Липиной. Вперед вырвалось искусство золотной вышивки.

Фото: © из личного архива Аглаи Липиной

«Героем татарской уммы» в этом году стал молодой хазрат Булат Сафаров — стоматолог по профессии и имам по образованию, который после смерти прежнего наставника взял на себя восстановление исторической мечети «Раджаб» в Ягодной слободе Казани. В голосовании он собрал народную поддержку прихожан и друзей мечети, которые активно его поддержали.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Неожиданно, но очень приятно «Проектом года» стал международный конкурс «Татар кызы». Он стал настоящим инструментом «мягкой силы» за эти годы: совсем недавно в Туркменистане прошел финал конкурса, в котором победила девушка из Узбекистана, а церемония состоялась в присутствии лидеров Центральной Азии и Президента России Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

В номинациях «Событие года» и «Хайповый татарин», оценивающих заметность в федеральной повестке шоу-бизнеса, кино и спорта, ожидаемо победила Алина Загитова, обладающая мощнейшей фан-базой.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Неудачей года» читатели единодушно признали предложение убрать слово «татарский» из названия оперного театра имени Мусы Джалиля от директора театра Рауфаля Мухаметзянова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Счетная комиссия суммировала голоса читателей и определила победителей в 25 номинациях рейтинга «Ел татары. Татары года — 2026».

1. Лучшая татарская песня (эстрада): Ильмира Нагимова, Гузель Уразова — «Татар кызы».

2. Музыкальный прорыв: «Уйнагыз, гармуннар!».

3. Лучший татарский спортсмен: Ралина Гилязова (плавание).

4. Лучшая татарская школа: Школа «Яктылык», Самара.

5. Лучший татарский учитель: Гелсирень Абейдуллова, Шыгырданская СОШ № 1 (Чувашия).

6. Лучший спектакль: «Хыял артыннан» — ТГТДиК им. К. Тинчурина.

7. Лучший татарский актер / актриса: Дилюс Хузяхметов — ТГАТ кукол «Экият».

8. Лучший татарский фильм: «Ай булмаса, йолдыз бар» («Ватан 21», ТНВ).

9. Лучшее событие в татарской культуре: Этно-Fashion-фестиваль «Стиль жизни — Культурный код».

10. Лучший татарстанский дизайнер и модные проекты: ИЛЮЗА ЛалеАй.

11. Татарский медиа-проект года: TATARLAR_BEST.

12. Татарский блогер года: Ильдар Шагалиев — татарский блогер из американской глубинки.

13. Лучший татарский гастрономический проект: «Чинаякъ».

14. Татарский языковой проект и IT-проект года: «ИкеТел» — платформа для изучения татарского языка.

15. Татарский музей года: «Иске Казан»: следы древнего города и живая память татарского народа.

16. Лучший пример татарского маркетинга, рекламы и PR: МТС Линк: татарский язык в деловом общении.

17. Самый перспективный молодой татарин / татарка года: Ихтияр Киямов — татарская история в коротких видео.

18. Корпорация Татарстан: Фарид Хайрутдинов — татарстанские фермерские продукты выходят на рынок Узбекистана.

19. Дусларыбыз: Аглая Липина — мастер художественной вышивки и реставратор.

20. Герой татарской уммы: Булат хазрат Сафаров — имам мечети «Раджаб».

21. Самый активный татарин / татарка за пределами РТ: Ханиса Алишина (Тюмень) — исследование языка сибирских татар.

22. Проект года: «Татар кызы» — международный конкурс красоты среди татарских девушек.

23. Событие года: Открытие Центра фигурного катания и запуск школы фигурного катания Алины Загитовой.

24. Самый известный и популярный татарин («Самый хайповый татарин года»): Алина Загитова — фигуристка.

25. Неудача года: Рауфаль Мухаметзянов предложил убрать слово «татарский» из названия оперного театра.

Народный финал - сильнейшие поборются за звание «Татарина / татарки года»

Стартовало финальное голосование за звание главного «Татарина / татарки года» (народный выбор), которое продлится до 23 ноября. В финальную десятку вошли только физические лица (без проектов). Чтобы дать всем участникам равные шансы, экспертная комиссия и редакция не стала включать в список Алину Загитову, так как она уже была финалисткой в 2023 году (наряду с такими яркими финалистами прошлых лет, как хазрат казанской мечети «Шамиль» и прошлогодний народный победитель из Челябинска Виталий Бадретдинов).

В этом году за звание «Татарин / татарка года. Народный выбор» в финальном голосовании поборются:

1. Ралина Гилязова — спортсменка, пловчиха;

2. Гелсирень Абейдуллова — учитель;

3. Дилюс Хузяхметов — актер, театр «Әкият»;

4. ИЛЮЗА ЛалеАй — дизайнер;

5. Ильдар Шагалиев — блогер;

6. Ихтияр Киямов — журналист, блогер;

7. Фарид Хайрутдинов — предприниматель, председатель СХПК «Каусар»;

8. Булат хазрат Сафаров — имам мечети «Раджаб»;

9. Ханиса Алишина — ученый, профессор Тюменского государственного университета;

10. Аглая Липина — мастер художественной вышивки и реставратор.

Сегодня стартует финал, и решать теперь только читателям.

Где можно голосовать:

ВКонтакте — https://vk.ru/poll-202371705_1085117353

В телеграме — https://t.me/milliardtatar/23997

На сайте - https://milliard.tatar/tatary_goda