В Казани стартовали соревнования по чир спорту с участием 1500 спортсменов

Фото: © Карина Ямалетдинова / «Татар-информ»

В казанском «Баскет-холле» сегодня, 14 ноября, прошла торжественная церемония открытия межрегиональных соревнований по чир спорту «Сила Татарии». В общей сложности турнир должен объединить 1500 спортсменов из 22 регионов России.

«Логично напрашивается вопрос, как в известном фильме: „В чем же сила, брат?“ Для меня и моей команды эта сила – в любви. В любви к своей семье, в любви к родному краю, к традициям и культуре, к своему делу. Эту любовь мы с огромным трепетом и ответственностью транслируем во всех наших проектах», – заявила в ходе церемонии президент Федерации чир спорта РТ Резеда Фатыхова.

Поздравить с началом состязаний и сказать напутственные слова спортсменам также пришли председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Алексей Созинов, заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев, глава Вахитовского и Приволжского района Казани Альберт Салихов.

За два дня участники совершат 410 выходов на соревновательную площадку. Состязания будут проходить в различных дисциплинах чир спорта, так что публика сможет увидеть как акробатические элементы и хореографические постановки, так и командные выступления. Победители турнира будут награждены медалями.

Кроме того, в рамках «Силы Татарии» пройдет фестиваль для начинающих спортсменов, который позволит юным участникам впервые выступить на большой спортивной площадке.

На этот раз организаторы уделили особое внимание национальному колориту соревнований. Татарские традиции и культурные мотивы, отраженные в оформлении арены и в программе мероприятия, познакомят гостей из разных регионов страны с культурой Татарстана.

Карина Ямалетдинова