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Происшествия 15 ноября 2026 09:44

С застрявшего ночью колеса обозрения у «Ривьеры» эвакуировали 27 человек

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С застрявшего ночью колеса обозрения у «Ривьеры» эвакуировали 27 человек

Спасательная операция на колесе обозрения у «Ривьеры» в Казани завершена. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Всего с застрявшего колеса обозрения эвакуированы 27 человек, 10 среди них – дети.

«К сожалению, кассиры и администрация точно не знали, сколько было посетителей: только просмотрев записи видеонаблюдения, подсчитали — всего на колесе обозрения находились 27 человек, из них 10 детей», – рассказали агентству в ведомстве.

Спасательные работы были завершены вчера в 23.26. Предварительная причина происшествия — выгорание тормозного выпрямителя, обеспечивающего работу мотор-редукторов, в результате чего произошла блокировка колеса обозрения.

#колесо обозрения #гу мчс рф по рт #ривьера
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