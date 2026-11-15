Над Татарстаном минувшей ночью сбили БПЛА

533 вражеских БПЛА перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ. Среди регионов, где сбили БПЛА, есть Республика Татарстан.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 14 ноября до 8.00 мск 15 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Раиса РТ сообщили, что в результате вражеской атаки есть повреждения на объектах промышленной зоны. Поврежден жилой дом. Погибших нет, но есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, для обеспечения безопасного теплоснабжения АО «Татэнерго» отключило горячее водоснабжение до 20.00.