В США нарушение авиасообщения объяснили проблемами при замене старой проводки

Причиной сбоя, приведшего к приостановке на несколько часов вылетов из всех аэропортов Соединенных Штатов, стали проблемы при замене устаревшего медного кабеля на оптоволокно, а не кибератака. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции министр транспорта США Шон Даффи, передает ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что соответствующие службы не обнаружили «никаких признаков» кибератаки или причастности к инциденту каких-либо «структур за рубежом». «Это была система Федерального управления гражданской авиации (FAA) <...>, которая не сработала надлежащим образом», – пояснил он.

Министр рассказал, что на одном удаленном объекте FAA работник проводил рутинные технические работы по замене линии связи. По его словам, технологическая компания L3Harris производила замену медного кабеля на оптоволоконный. В результате либо замена была произведена ненадлежащим образом, либо в ходе нее оказался установлен «неисправный роутер». Одна из этих двух причин и привела к масштабному сбою.

Даффи заверил, что работа отвечающего за контроль полетов оборудования к данному моменту «в полной мере возобновлена», однако задержки и отмены рейсов будут происходить еще некоторое время.

Масштабный сбой в работе телекоммуникационных систем американского Федерального управления гражданской авиации (FAA) случился вечером 13 ноября (по московскому времени – в ночь на 14 ноября). Запрет на вылеты из всех аэропортов страны действовал более четырех часов. По информации сервиса FlightAware, в результате оказалось задержано более 15 тыс. рейсов, еще свыше 700 отменили на следующий день. В последний раз такой запрет вводился в Штатах в 2023 году, а в предпоследний – 11 сентября 2001-го, в день терактов.

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин исключил связь инцидента с глобальным сбоем серверов корпорации Microsoft. Американский лидер Дональд Трамп предположил, что случившееся связано не с кибератакой, а с «системой, опирающейся на устаревшие, неисправные элементы», что и подтвердилось сейчас.

О связи сбоя с обновлением частной сети связи, оператором которой выступает компания L3Harris, первым со ссылкой на источники рассказал телеканал CBS News. CNN объяснил механику произошедшего – непосредственной причиной приостановки полетов стала плохая работа сетевых маршрутизаторов.

Теперь Даффи настаивает на увеличении расходов на модернизацию авиасистемы. Прежде министр добивался от Конгресса выделения 30 млрд долларов, теперь же он оценивает необходимые расходы в 50 млрд.